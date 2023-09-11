Torbalı Karma ve Mobilya OSB’de yol genişleyecek

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Ünlütürk, OSB’nin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve genişleme alanı tahsisi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek istediklerini söyledi. Bağlantı yolunda da 3 km’lik bir genişletme ve asfaltlama yapılması gerektiğini söyleyen Ünlütürk, “Sayın Soyer ile verimli bir görüşme yaptık.

Bağlantı yolumuzun genişletilerek asfaltlanması noktasında Torbalı Belediyesi ile koordine olarak destek verebileceklerini söyledi” dedi. OSB’de önceliklerinin genişleme olduğunu da hatırlatan Ünlütürk, “Genişleme çalışmaları kapsamında TOKİ’ye tahsis edilen 161 bin metrekare arazi ve orman vasfını yitirmiş 170 bin metrekarelik alanın OSB’ye dahil edilmesi için girişimlere başlamıştık. Bu konuda Soyer’in de desteğini istedik. Umuyorum en kısa sürede bu alanların tahsisi OSB’mize yapılarak hızla büyüyen bir OSB yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

Soyer: “Sanayi alanları yaratmalıyız”

izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sanayicilerin temel probleminin genişleme sahası olduğunu ifade ederek, “Torbalı özelinde değil, İzmir sanayisinin, OSB’lerinin neredeyse tamamının genişleme sahası sorunu mevcut. Sanayi parseli üretme konusunda İzmir olarak zorlanıyoruz. Belediye olarak sanayicilerimize tüm desteğimizi vermeye özen gösteriyoruz” dedi. Yol genişletme ve asfaltlama konusunda Torbalı Belediyesi ile koordine olarak katkı sunacaklarını söyleyen Soyer, “Türkiye olarak üretmekten başka çaremiz yok. Üreten kesimlere her türlü desteği vermek durumundayız, biz de bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İtfaiye merkezi için yer tahsis edilecek

Oragnize sanayi bölgelerine (OSB) itfaiye merkezi kurmanın önemine de değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç, Soyer, “OSB’ler bize yer gösterdiği takdirde tüm ekipmanı ve personeli tarafımızdan karşılanarak bölgelere itfaiye merkezi kuruyoruz. Torbalı OSB içine de böyle bir itfaiye merkezi kurmak isteriz. Olası yangın tehlikesi için her OSB içinde bir itfaiye merkezi olmalı” dedi. İtfaiye merkezi konusunda Torbalı OSB yönetimi ise çalışma yapacaklarını ve yer göstereceklerini ifade etti.