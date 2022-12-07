Trabzon Fındık Adası Mağmat’a kurulacak

TRABZON

Ortahisar ilçesinde Mağmat olarak da bilinen Geçit Mahallesi’nde yaklaşık 11 dönümlük bir alan üzerine kurulması kararlaştırılan Fındık Adası için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan bölgede incelemeler yaparak görüş alış verişinde bulundular.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, gıdanın öneminin giderek arttığı günümüzde tarım ve hayvancılık ile ilgili projelere öncelik verdiklerini hatırlatarak, “Hedefimiz her zaman, her yerde üretimi arttırmaktır. Bunun için ilimizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığa çok önem veriyoruz. Geçen yıl yaşlı bahçelerin sökülüp, yeniden dikilerek verim ve kaliteyi arttırmak için borsamız ile başlattığımız çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz” dedi. TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer de Borsa olarak örnek projeler geliştirerek, tarımsal üretimin artmasına öncülük etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan’da yaklaşık 11 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Fındık Adası’nda, Türkiye ve dünyadaki fındık çeşitlerinin yer aldığı model bir bahçenin yanı sıra fidan üretim alanı, fındığın nasıl mamul hale getirildiğini gösteren tesislerin minyatür halkası ile yöresel ürünlerin satış reyonları ve sosyal çalışma alanlarının yer alacağını belirtti.