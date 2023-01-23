Trakya Kariyer Fuarı 21-22 Şubat'ta düzenlenecek

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Trakya Kariyer Fuarı'nın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin son derece önem verdiği ve merkezi kuruluşların koordinasyonda olduğu bir proje olduğunu söyledi.

Tüm bakanlıkların kariyer fuarlarında bir standının olduğunu, gerekli paylaşım ve aktarımları burada yaptıklarını belirten Kırbıyık, özel sektörün ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının katılımlarını da önemsediklerini kaydetti.

EDİRNE