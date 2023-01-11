TÜBİTAK Marmara Teknokent'ten 70 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı da olan Mandal, Türkiye'de ilklerin olduğu Gebze'deki teknokentin 2003'te kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin bugün 100'e ulaşan teknoparkları içerisinde ilk kurulanlardan biri olduklarını aktaran Mandal, “Türkiye'de hem teknoloji geliştirme hem de teknoloji serbest bölgesinin olduğu tek yerde bulunuyoruz. Teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ilgili bir altyapı. Yine teknoloji serbest bölgemiz de hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Ticaret Bakanlığımızla ilgili. Türkiye'deki ender noktalardan bir tanesiyiz” diye konuştu.

Mandal, 8 kilometrekarelik araştırma kampüsünün içinde bulunduklarını belirterek, burada birçok alanda tasarım, ticarileşme ve üretim yapıldığını, ihracatın teşvik edildiğini bildirdi.

Teknokent'teki teknoloji geliştirme bölgesinde yüzde 100 doluluğa sahip olduklarını aktaran Mandal, teknoloji serbest bölgesinde de yüzde 95 doluluk bulunduğunu, Marmara Teknokent'te 175 firmada 3 bin 500'e yakın Ar-Ge ve destek personelinin yer aldığını, sadece bilişim değil, aynı zamanda makine imalat, sağlık, savunma sanayi, yazılım, enerji ve biyoteknoloji alanında birçok firmanın bulunduğunu kaydetti.

KOCAELİ