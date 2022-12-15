TÜİOSB’ye Altın Değerler Ödülü verildi

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), bu yıl “Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak” sloganıyla gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Altın Değerler Ödülleri kapsamında “Türkiye’nin İlk İhracat Odaklı Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgesi Ödülü”ne layık görüldü. İstanbul Ekonomi Zirvesi, “Küresel Değer Zincirleri” ana temasıyla düzenlendi.

Çırağan Sarayı’nda iki gün süren zirvede dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Zirvenin açılışında, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİSOB ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

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