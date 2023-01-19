Tunca ve Meriç nehirleri atık salımından kurtarılıyor

Edirne'nin bugüne kadar herhangi bir biyolojik arıtma tesisi yapmamış bir kent olduğunu belirten Gürkan, 2015 yılında İller Bankası'yla yaptıkları projeyle ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi. Projenin, İller Bankası tarafından çizilmesinin ardından yer temini yaparak Edirne Belediyesi'ne geri ödeme koşuluyla finansman sağladıklarını söyleyen Gürkan, 5 Haziran 2018 tarihinde yani Dünya Çevre Günü'nde bu tesislerin temelini attıklarını ifade etti.

51 bin metreküpe çıkacak

Planlarının tesisi geçen ay sonunda hizmete almak olduğuna dile getiren Gürkan, “Şimdi yaklaşık 20 gün sonra tesise ilk atık suları vermeye başlayacağız. Şu anda sözleşmeli firmamız gece gündüz çalışıyor. Bu tesis 2033 yılına kadar günlük yaklaşık 39 bin metreküp atık suyu arıtacak. Daha sonraki aşamada da günlük yaklaşık 50-51 bin metreküp suyu arıtacak şekilde planlandı” diye konuştu.

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