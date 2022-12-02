Türk mutfağına değer katan yerel ürünlerin bilinirliği Coğrafi İşaret Tescili ile artıyor

Ertürk Görman / DÜNYA

Coğrafi işaretleri tanımlamadan ifade etmem gerekir ki, içinde yaşadığımız topraklarda bol bol yetişen doğanın bonkör davranarak bizlere bahşettiği ürünler ve bu ürünleri kullanarak, eşi benzeri olmayan malzemeler çıkarılması aslında coğrafi işaretli ürünler için ülkemizi şanslı ve avantajlı kılıyor. Avrupa, coğrafi işaretlerden yıllık 90 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor. Türkiye'nin potansiyelini hak ettiği noktaya gelmesi durumunda milyarlarca dolar katma değer yaratacağı bir kaçınılmazdır. Günün sonunda bu şansı veya avantajı kullanarak, ekonomiye direkt veya dolaylı yoldan katkı sağmanın yolu üreticiyi, endüstriyi, sektörü, mutfak emekçilerin hatta toplumun bütünü bilinçlendirecek, projeler ve tanıtımlar yapılmak zorundadır. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile birlikte düzenledikleri sempozyum ve sergiler ile etkinlikle gerçekleştirse de, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ülkemizin coğrafi işaret potansiyelini konusunda çalışmaları artırsa da henüz tam olarak bu konuda gelişimimiz yavaş gidiyor. Bu konuda, itiraf etmek gerekir ki özellikle mutfak çalışanları ve yeme içme sektörü liderleri kendi ülkelerinde yetişen doğal zenginlikleri olan bu ürünleri menülerine taşıma konusunda yetersiz kalıyor.

Bunun en talihsiz örneği bazı işletmelerin hala güzelim Türk pidemize menülerinde yer verirken “Turkish Pizza” olarak yer vermesidir. Diğer yönden, Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi’ni başlatarak Coğrafi İşaretler’i Türkiye’de ilk kez gündeme taşıyan Alman Firması olan Metro Türkiye olmuştur. Yaptıkları, Coğrafi İşaret Tescilli ve aday ürünlere sadece mağazalarında yer vermekle kalmıyor, Türk mutfağına değer katan yerel ürünlerin korunması, geliştirilmesi, bilinirliğinin artması ve gelecek nesillerin de tadabilmesi içini özellikle mutfak emekçileri şef arkadaşların bilinçlendirmek için workshoplar düzenliyor ve yerel ve Coğrafi İşaretli ürünlerin tescil edilmesinden ihracatına ve restoran menülerine dâhil edilmesine kadar tüm süreçlerini konusunda çalışmalar yapıyorlar. Günümüzde Finike Portakalından, Zile Pekmezine, Taşköprü Sarımsağından Bursa Bıçağına kadar sezonuna bağlı olarak 200’den fazla Gıda ve Gıda dışı Coğrafi İşaret Tescilli ve aday ürünü raflarında sunuyor