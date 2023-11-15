Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu, Gaziantep’te gerçekleştiriliyor
Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ile AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle “Türkiye – Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları” etkinliği düzenleniyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Forum gıda, tekstil, enerji, otomotiv, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri, Alman Kalkınma Ajansları ve Federal Almanya Büyükelçiliği Vize Dairesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.
Forumun konuşmacıları arasında; Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Mercedes Benz Türk A.Ş.Kalite Direktörü Musa Yalçınkaya, Knauf A.Ş. Genel Müdürü Ali Türker, Disburg Business&İnnovation GmbH Daire Başkanı Ömür Hafızoğlu, DZ Bank Türkei-Euler Hermes Genel Müdür Yardımcısı Ülker Sanuk, GTAI Türkiye Daire Başkanı Katrin Pasvantis, NRW Global Daire Başkanı Elena Matekina, Enerjisa Enerj Üretim A.Ş. Genel Müdürü Jan Schöne, Phoenix Contact Elektronik Genel Müdürü Kamil Bora Yurtsever yer alacak. Türkiye– Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları kapsamında B2B görüşmeleri organize ediliyor.