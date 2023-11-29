“Türkiye bölgesel enerji merkezi olabilir”

Nagihan KALSIN

Zirve’nin ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bir konuşma yapacak. Zirve, 29 Kasım’da sona erecek.

Zirvede, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile piyasaları etkileyen yerel ve bölgesel sorunlar, “Barış için Enerji” temasıyla enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla değerlendiriliyor. Zirvenin özel konuğu ise Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso oldu. Barroso zirvenin açılışında yaptığı konuşmaya enerji arzı güvenliği ve enerji dönüşümü üzerine başladı.

Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimine ve ilerideki potansiyellerine de değinen Barroso, yeni yol hariyasıyla ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesini umduğunu belirtti. da, Türkiye’nin AB için çok önemli bir partner olduğunun altını çizerek bölgenin bir enerji merkezi olması için ihtimallerin olduğunu ancak zorlukların da yer aldığını belirtti.

Barroso, “Barış için Enerji” temasının Avrupa Birliği’nin temellerinde olan bir nosyon olduğunu da iletti. Bu nedenle hayatının en mutlu anlarından birinin de 2012’de Avrupa Birliği’nin Nobel Barış Ödülü’nü kazanması olduğunu söyledi. Barroso, konuşmasının ardından zirve başkanı Mustafa Karahan’la bir soru-cevap bölümü de gerçekleştirdi.