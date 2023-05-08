UİB’den nisan ayında 2.8 milyar dolarlık ihracat

UİB'in 2023 Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisan ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB'in, yılın ilk dört ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 11 milyar 853 milyon 262 bin dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 12'lik bir artışı yakalamış durumdayız. Birliklerimiz ve üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla yakaladığımız artın trendini devam ettirmek suretiyle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İhracatta otomotivin yıldızı parladı

Nisan ayında 2 milyar 338 milyon 812 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Nisan dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 13.5'lik artışla 9 milyar 789 milyon 306 bin dolar oldu.

Nisan ayında, 17 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Nisan döneminde 69 milyon 784 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Nisan ayında, 8 milyon 411 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6’lık artışla 45 milyon 243 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Nisan ayı ihracatı 277 milyon 450 bin dolar olarak açıklandı.