Uludağ Elektrik’ten eğitime son sürat destek

Maratonlara enerjik bir imza atan şirketin koşu takımı, tüm enerjisiyle depremzedelerin yanında olmaya devam etti. Kurumsal takım kategorilerinde de ilk 10’da yer alan şirketin koşu takımı, farkındalık çalışmasına da imza attı. Formalarının yarısını “yarıda kalmasın” diyerek depremzede öğrencilerin hayallerine ayıran şirket, hem farkındalık sağladı hem de eğitim masraflarının karşılanması adına kaynak yarattı. Şirket ayrıca depremden etkilenen öğrenciler için de TEV’e bilgisayar desteğinde bulundu.

‘Hayaller yarıda kalmasın’

TEV Bursa Şubesi ile sosyal bir iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac depremzede öğrencilerin hayallerinin yarıda kalmaması için desteklerinin devam edeceğini belirtti. Aytaç “Bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen bu maratonlara katılım sağlayarak, depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için kayda değer bir bağış topladık. Bu sebeple koşu takımımızın formalarında yarıda kalmasın mesajının altını çizmek için depremzede öğrencilerin hayallerine de yer verdik. Formalarımızın yarısında çeşitli meslek dallarını resmettik. Ülkemizde yaşanan bu yıkıcı depremin depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarını etkilemesini önlemek amacıyla TEV Bursa Şubesi ile sosyal bir iş birliği gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücü ile pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Önemli bir farkındalık oluşturuldu’

Gerçekleştirilen maraton hakkında konuşan TEV Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Çalışkan ise açıklamasında ‘’ Uludağ Elektrik, koşu takımı sadece bu maratonlara katılım sağlayarak değil, forma tasarımlarına projemizin mesajını taşıyarak da konuya farkındalık oluşturdu.’’ ifadelerine yer verdi.

Başkan Çalışkan bu tarz etkinliklerle gençlere dokunmanın öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Uludağ Elektrik ile yıl boyunca sürdürülebilir ilişkiler kurmak adına iş birliği protokolümüzü gerçekleştirdik. Uludağ Elektrik, koşu takımı sadece bu maratonlara katılım sağlayarak değil, forma tasarımlarına projemizin mesajını taşıyarak da konuya farkındalık oluşturdu. Ayrıca her bir koşucunun açmış olduğu bağış kampanyalarıyla bizlere destek oldular. Şirket tarafından depremden etkilenen öğrenciler için vakfımıza bağışlanan bilgisayarlar da eğitim sürekliliği için önem taşıyor. Bu tip iş birlikleriyle çok daha güçlü, gençlerimize umut olacak sonuçlar alıyoruz.”