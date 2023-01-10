Ürettiği bitkisel pigmentler bakteri oluşumunu önlüyor

Lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kimya Bölümü’nde tamamlayan 39 yaşındaki İmeryüz, yüksek lisansını Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Organik Kimya Ana Bilim Dalı’nda bitirdi. İmeryüz, yüksek lisans tez konusu olan "iç-dış cephe boyalarının doğal pigmentlerle renklendirilmesi" çalışmasına Nisan 2021'de de KOSGEB'den 272 bin lira hibe desteği alarak SCÜ bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent Ar-Ge laboratuvarında devam etti.

Türk Patent ve Marka Kurumundan Prof. Dr. Adem Önal ile çalışmasının ulusal patentini de alan İmeryüz, Ar-Ge çalışmalarıyla başta soğan kabuğu, ceviz kozası ve kırmızı lahana olmak üzere 9 bitkisel atıktan iç-dış cephe boyalarının renklendirilmesinde kullanılan tamamen doğal, sağlığa ve çevreye zararı olmayan bitkisel pigmentler üretti. Antibakteriyel etkiye sahip bitkisel pigmentlerle elde edilen boyanın ortamda bakteri oluşumunu önlediğini belirten İmeryüz, “Şu an boya sanayisinde antibakteriyel ürün gümüş iyonu ile gerçekleştirilirken, dünyada ilk kez bizim çalışmamızda bitkisel yöntemle bu özellik ürüne kazandırılmış oldu. Boya sanayisi için inovatiflik açısından oldukça değerli bir çalışma olduğu kanaatindeyiz” dedi.