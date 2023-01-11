Ürettikleri bateri zillerini 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyorlar

Terme Sanayi Sitesi'ndeki atölyede üç kişi, bakır ve kalayın eritilmesinin ardından kalıplara dökülen metali, en iyi sesi alabilmek için çekiçle dövüyor. Büyük emeğin ardından otaya çıkan zillere son aşamada ay yıldızlı logo işleniyor. Dünyanın birçok yerinde müzisyenlerin rağbet gösterdiği el yapımı ziller, talebe göre özel olarak da üretiliyor. Bateri zili üreticisi Hakan Fidan, mesleğe 2005 yılında henüz 15 yaşındayken çırak olarak başladığını söyledi.

Zaman içinde kendisini geliştirdiğini anlatan Fidan, ortağı ile üç kişi çalışarak kendi bateri zili modellerini üretmeye başladıklarını dile getirdi. Caz, rock ve pop olarak seriler ürettiklerini aktaran Fidan, “Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü davulcuya istedikleri sesleri, istedikleri şekilde verebiliyoruz. Almanya, Amerika, Norveç gibi 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Caz, rock, pop... Bu serileri hangi tarz çalıyorsa müzisyen o tarza hitap edecek şekilde yolluyoruz. Ürünlerimiz el yapımı, 'B20 Bronze' diye geçiyor. Yani bakır ve kalay karışımı, kalitesi çok yüksek Türk zili. Bu şekilde A'dan Z'ye makine yapımı değil el yapımı olarak devam ettiriyoruz bu geleneği, bizden öncekiler gibi. Dünyanın birçok yerinde makine üretimi yapılıyor ama biz el ürünleri yapmayı tercih ediyoruz” açıklamasını yaptı.

SAMSUN