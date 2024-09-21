Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Uşak'ın Ulubey İlçesinde başlatılan kazı çalışmaları kapsamında Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmından bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykel, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alınarak, eski görünümüne kavuşması için titiz bir süreçten geçiriliyor.