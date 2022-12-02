Üsküdar Belediyesi, 440 yıllık Mimar Sinan eserini yeniden ayağa kaldırdı

Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan Sahaflar Çarşısı, içinde Sahaflar Kahvesi’nin de yer aldığı bir yapıya kavuştu. Kullanılmış ve eski kitapların yeni sahiplerini bulacağı çarşı, kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri olacak.

Üsküdar Meydanına çok yakın bir konumda bulunan Mimar Sinan Hamamı Sahaflar Çarşısı açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra, Eski bakanlardan Mahir Ünal, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ak Parti Milletvekili Osman Boyraz ile çok sayıda davetli katıldı.

"Sahaflar Çarşısı Üsküdar’a yeni bir hareketlilik getirecek"

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın bir kültür şehri olduğunu söyledi: ‘’Bildiğiniz gibi Eylül ayında hemen karşımızdaki Mimar Sinan Çarşısını, geçtiğimiz günlerde bu çarşının içinde yer alan Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nı açmıştık. Bunlar gerçekleşirken de Mimar Sinan’ın inşa ettiği bu eski çarşımızın restorasyonu devam ediyordu. Şimdi de bir düzenlemeyle bu çarşının içinde yeniden düzenlediğimiz Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı açıyoruz. İstanbul’da sahaflık mesleği, sahaf dükkânları denince akla gelen semtler var. Üsküdar da bunlardan biri. Biz de bütün sahafları bir yere toplamak, kitap etrafında bir sinerji, bir topluluk doğsun istedik. Sahaflarımız kitapların da ruhuna, fiziksel yapısına uygun mekânlarda olsunlar; vatandaşlar da bu mekânlara kolay ulaşsınlar istedik. Hepimizin iradesi ortak ve bu yöndeydi. Ayrıca üst katı da Sahaflar Kahvesi oldu. Karşıdaki yeni çarşı ile birlikte Üsküdar’a yeni bir hareketlilik gelecek. Zaten capcanlı olan şehrimiz biraz daha renklenecek.’’

‘’Üsküdar bir kitap şehrine dönüşüyor’’

Hilmi Türkmen, sahaflığın bir meslekten çok daha ötesi olduğunu vurguladı ve kitaba yönelik projelerimiz sürecek. Sahaflık sadece bir ticaret kolu değil. Aynı zamanda bir tutku. Bir kültür. Yaşatmamız gereken bir kültür. İnsanları birbirine bağlıyor. Bir sosyal ağdır sahaflık. Üsküdar’ın tarihi kimliğine, kültürel dokusuna da çok yakışan bir iştir. Nerede kitap var, Üsküdar Belediyesi orada. Şehri kütüphanelerle donattık. Nevmekânlar muhteşem bir proje. Üç adet Nevmekân’a ikisini daha ekleyeceğiz. Haluk Dursun Kütüphanesi parmakla gösteriliyor. Yakın zamanda iki büyük kitap kafe açıldı. Bazı yayıncılar Cağaloğlu’ndan Üsküdar’a taşındılar. Burada kitap ve okuma kültürü merkezli yeni bir hayat doğuyor. Biz bu hayatı teşvik etmek, genişletmek, yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Kitaba dair projelerimiz sürecek. Sahaflar Çarşımız bu büyük dünyanın renkli, önemli bir parçası oldu. Şehrimize, kitapseverlere, sahaflarımıza hayırlı olsun" dedi.