Yalova'da kentsel dönüşüm başlıyor
Yalova Belediyesi, 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş, depremde hasar alıp güçlendirilmiş 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünün önündeki engellerin kaldırılması için başlattığı çalışmayı tamamladı.
Belediye Meclisinde alınan imar planı revizyonu kararıyla, yüksek yapıların yerine yapılacak inşaatlarda en fazla 4 kata kadar ruhsat verilmesi uygulaması değiştirildi. Buna göre, 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünde mevcut kat sayısı kadar yapılaşmanın önü açıldı. Uygulama kapsamına giren yaklaşık 4 bin binadan bazılarının sahipleri, 5 Aralık'ta revizyonun kesinleşmesinin ardından imar durumu müracaatlarını yapıyor.
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Vatandaş 23 yıldır bir türlü kentsel dönüşüme başlayamadı. Tek gayemiz depremde insanlar ölmesin” dedi.