Yalova'da kentsel dönüşüm başlıyor

Belediye Meclisinde alınan imar planı revizyonu kararıyla, yüksek yapıların yerine yapılacak inşaatlarda en fazla 4 kata kadar ruhsat verilmesi uygulaması değiştirildi. Buna göre, 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünde mevcut kat sayısı kadar yapılaşmanın önü açıldı. Uygulama kapsamına giren yaklaşık 4 bin binadan bazılarının sahipleri, 5 Aralık'ta revizyonun kesinleşmesinin ardından imar durumu müracaatlarını yapıyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Vatandaş 23 yıldır bir türlü kentsel dönüşüme başlayamadı. Tek gayemiz depremde insanlar ölmesin” dedi.