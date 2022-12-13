Yasa dışı sanal bahise dev operasyon
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.
Soylu, "Sanal bahiste Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak tespit edilmiştir" dedi.