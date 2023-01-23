Yatırımlara hız verdik, yeni OSB'ler için gün sayıyoruz

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

“Sanayinin gelişmişlik seviyesi, bir şehrin gelişebilme sahasının inkar edilemez parçasıdır” diyen Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in kimya sanayi, tekstil, gıda, makine sanayisi, vb. sanayi kolları ile Türkiye’de ihracatın merkezi durumunda bulunan; sanayi teknolojisini sağlam temellere oturtmuş sanayi ve ticaretin vazgeçilmezi halini alan gözde bir şehir olduğunu söyledi.

DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’te yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, özellikle 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde de sürecin başladığını anlattı. “Gaziantep Modeli” diye adlandırılan kent insanının ruhunda bulunan birlikte çalışma girişimciliğinin, şehrin gelişmesi için çeşitli kapıların açılmasına olanak sağladığını ve başarıyı getirdiğini anlatan Gül, Gazi şehir Gaziantep’in, Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu mücadele ve direniş adına üstlendiği öncülük rolünü bu dönemde de üretim, ihracat, turizm alanları başta olmak üzere tüm alanlara taşıyarak sadece ülkemizde değil dünyada da adından söz ettirdiğini ifade etti.

“Türkiye’nin en büyük OSB’si Gaziantep’te”

Gaziantep’te 5 adet OSB’de bin 200 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 250 bin kişiye istihdam sağlandığını aktaran Vali Gül, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 43 milyon 250 bin metrekare alanıyla 5 bölgeden oluşuyor ve 6. Bölge hizmet çalışmaları devam ediyor. Hali hazırda hizmet veren 5 OSB’de toplamda bin 458 parsel bulunurken, bin 200 firma üretim yapıyor. 5. Bölge için 2010 yılında yer seçimi çalışmalarına başlanılarak kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2013 ve 2014 yılları içinde 2 etap halinde planlama ile yer tahsisleri yapıldı. 5. Bölgede toplamda bin 925 hektar alandan üretilen sanayi parsellerinden 602 sanayiciye kura ile yer tahsisleri yapıldı. Arsa tahsislerinin yapıldığı 5. Bölge 2014 yılından bu zamana kadar inşaatlarını tamamlayarak 281 adet firma faaliyete geçti. 58 firmanın ise inşaat çalışmaları devam ediyor. 5. Bölgede yıl sonu; 120 milyon Kwh elektrik, 202 bin ton su, 5 milyon 800 bin metreküp doğalgaz tüketilirken, 63 bin kişi istihdam ediliyor. Gaziantep Organize Sanayi, 5 bölgesi ile birlikte 4 bin 325 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi konumuna geldi. 5 bölgede toplam istihdam 250 bin kişi” dedi.

“6. OSB’de100 arsanın ön tahsis süreci başladı”

Gaziantep OSB 6. bölgedeki 10 bin metrekare büyüklüğündeki 100 arsanın ön tahsis sürecinin başladığını duyuran Davut Gül, “En az 5 yıllık sanayici olan, kiralık iş yerinde üretim yapanlar müracaat edebilirler. Metrekaresi 85 dolar, 30 doları peşinat şeklinde ödeme planı uygulanacak. Talep fazla olması durumunda noter huzurunda kura çekilecek. Müracaatlar ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Bir yıl proje hazırlama dönemi, iki yıl yatırım dönemi olmak üzere üç yıl içerisinde başlanmayan arsaların ön tahsisi iptal edilecek. Diğer parsellerin tahsis duyurusu daha sonra yapılacak” bilgisini verdi.

“Nizip OSB ve İslahiye OSB’de yatırımlar sürüyor”

Gaziantep’in iki büyük ilçesi Nizip ve İslahiye OSB’lerde yatırımların tam gaz devam ettiğini belirten Gül, “Nizip Organize Sanayi Bölgesi; toplam 2 bin 250 dönüm alan üzerine kurulu, içerisinde bin 250 dönüm sanayi parseli, 5 dönüm ile 175 dönüm arasında farklı büyüklüklerde sanayi parseli olarak ayrıldı. 92 adet sanayi parselinin tahsisi yapıldı. Sanayi parsellerinden 28 tanesi üretime geçti. Parsellerden 18 firma yapı ruhsatı alıp inşaat çalışmalarına başladı. 38 adet sanayi parselinde de hafriyat ve projelendirme süreci devam ediyor. Ayrıca hali hazırda ticari alanda faaliyet gösteren 1 firma da üretime devam ediyor. Toplam 93 parseli bulunan Nizip Organize Sanayi Bölgesinde yer alan faal firmaların 25 tanesi orta-büyük ölçekte. 2023 - Ocak ayı itibari ile 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alan; altyapı uygulamaları tamamlandı. Nizip Organize Sanayi Bölgesi onaylı imar uygulama sınırları içerisinde yer alan; arıtma tesisi alanı için plan ve projelendirme çalışmalarına başlanıldı. Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi için ise Teknik şartname doğrultusunda hazırlanacak Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu tamamlandı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesinde 48 adet sanayi parseli yer alıyor. Bütün parseller 28 firmaya tahsisli olup, boş parsel bulunmamakta. İslahiye Organize Sanayi Bölgesinde gıda ve tekstil ağırlıklı yatırımcılar var. Firmaların 9’u üretim, 16’sı İnşaat, 3’ü proje aşamasında. Faaliyetteki fabrikalarda yaklaşık 450 kişi istihdam ediliyor. OSB genişleme alanı toplam 323 bin 560 metrekare. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan OSB genişleme alanında kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Alt yapı çalışmaları başladı” şeklinde açıklama yaptı.

“Polateli Şahinbey OSB’de arsa tahsis oranı yüzde 40”

Gaziantep ve Kilis arasına kurulan Polateli Şahinbey OSB’de arsa tahsis oranın yüzde 40 seviyelerine geldiğine ve bu yıl çalışmaların hız kaydedeceğine değinen Vali Davut Gül, “Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, bin 300 hektar alan üzerine inşa edilecek şekilde İmar Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış, parselasyon işlemleri tamamlanarak bağımsız parsellere dönüşmüştür. Tüketim elektrik ihtiyacının karşılanması için arsa tahsisi yapılarak enerji nakil hatları ve diğer çalışmalar başladı. Geçici elektrik şebeke inşasına başlanmış, Şubat/2023’de sanayicilerin geçici elektrik ihtiyaçları karşılanacaktır. Geçici Hizmet Binası inşası yapımına başlanmış, Mayıs/2023’de kendi hizmet binasında hizmete başlayacak. 1. Etap Altyapı inşaatı ihalesi yapılmış, Şubat/2023 içinde fiilen 1. Etap altyapı inşaatına başlanmış olacak. Kullanım suyu temini süreci devam ediyor. Sanayicilerin talebi doğrultusunda Arsa tahsis işlemleri devam etmekte olup, arsa tahsis oranı yüzde 40 seviyesinde” dedi.

“Kültür turizmi hacmi sürekli artıyor”

Gaziantep’in yenilik ve değişimlerden çekinmeyen bir şehir olarak, gastronomi temelli kültür turizm hacminin her geçen gün arttığını anlatan Gül, “Aralık 2015’te UNESCO tarafından tescil edilen mutfağımız, gastronomi alanında ‘’Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan 18 şehir içerisinde yer almaya hak kazandı. Bu gelişim, şehrimizin kültür turizmi cazibesini gözler önüne serdi. Yavuzeli ilçemizdeki tarihi Rumkale’de yapımı tamamlanan, 270 metrekarelik Cam Seyir Terası Projesi hizmete girdi. Su Sporları Merkezimiz de tamamlanınca Rumkale’de eksik hiçbir şey kalmayacak ve bir cazibe merkezi olacak. Ayrıca Gaziantep Hz. Ukkaşe Türbesine de ev sahipliği yapıyor” dedi.

“Hızlı Tren Projesi bizi geleceğe taşıyacak”

Sanayideki gelişmişliğin yanı sıra “Eğitim Şehri” olarak mesleki yeterlilik bakımından gerekli işgücünü artırma yolunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Davut Gül, “Mesleki Eğitim’den üretim aşamasına kuvvetli bir geçiş yaparak 2022 yılı 11 ayında, 163 milyon TL ile üretimde en fazla gelir elde eden 3. şehir olduk. , Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki Lisesi gelirini en çok artıran okul oldu" dedi. Sanayicinin önünü açmak için devlet olarak ilgili bütün birimlerin önemli adımlar attığını anlatan Vali Gül, “Mersin Limanı’na olan yolu kısaltarak ihracata katkı sunacak Kilis-Hassa-KırıkhanDörtyol Bölünmüş Yol Projesi, Gaziantep’e ulaşımı kolay ve daha konforlu hale getirecek olan Konya-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ilimizi geleceğe taşıyacak olan yatırım projelerinden birkaçıdır” dedi.