Yıldırım’da dönüşüm hız kazandı

Serhat İNCİ

Mimarsinan Mahallesi’nde 8 bin 19 ada 1 parsel üzerinde yapılan kentsel dönüşüm projesini ise 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, Mimarsinan projemizin bölgedeki değişime öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.

Göreve gelirken Yıldırım’ın üçte birinde imar problemlerini çözeceklerini ve kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirecekleri sözünü verdiklerini hatırlatan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bu noktada birçok kentsel dönüşüm projesi ortaya koyduk.

Mevlana, Çınarönü, Mollaarap, Davutdede, Sinandede, Piremir, Değirmenönü, Yiğitler, Esenler ve Karapınar mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri bu anlamda farklı bir bakış ortaya koydu. 6 mahallemizi kaplayan riskli alanda yaptığımız imar planları ve uygulamaları da neticelerini veriyor.

Şu anda birinci etapta tüm uygulamaları bitirdik ve rezerv konut üretimlerine başladık. 300 konutu Yıldırım Belediyesi olarak biz üretiyor, yaklaşık 700- 800 konutu da Büyükşehir Belediyemizin üretmesiyle birlikte bölgede dönüşümün hız kazanacağına inanıyoruz.

3.etapta yaptığımız imar uygulaması ile de Yavuzselim, Mevlana’dan Şirinevler’e kadar olan bölgede 40 bin hak sahibine tapularını bu dönem içerisinde dağıtmış ve kentsel dönüşümün önünü açmış olacağız” dedi. DÜNYA’ya açıklama yapan Oktay Yılmaz, “Bizim yaptığımız tüm kentsel dönüşüm projeleri imar uygulamaları sonucunda gerçekleştiriliyor. Bu noktada aslında kamulaştırmaya harcayacağımız parayı kentsel dönüşüme harcıyoruz. Dolayısıyla biz yeni sosyal yaşam alanları kazanıyoruz. Kamulaştırmaya harcayacağımız parayı daha bütüncül projelerde kullanıyoruz” şeklinde konuştu.