Yüreğir’de Adana mutfağı ve kültürü tanıtılacak

Adana’nın prestijli mekânlarından olması öngörülen Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ile Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi’nde son hazırlıklar tamamlandı. Tesislerde incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’nın eşsiz mutfağının ve kültürünün tanıtılacağını söyledi.

Çok yakında hizmete açılması planlanan tesislerle ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, Mutfak Sanatları Merkezi’nin Adana’nın eşsiz mutfağının, özgünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktaran bir akademi ruhuyla hizmet vereceğini, Yöresel Ürünler Atölyeleri ve Çukurova El Sanatları Müzesi’nin ise Adana kültürünün tanıtılmasına öncülük edeceğini söyledi. Yüreğir Millet Bahçesi içerisinde kurulan ‘Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde Çukurova bölgesine ait gastronomi ürünleri hazırlanıp, turistlere sunumu yapılacak.

Yöresel El Sanatları Atölyeleri ise ahşap, dokuma, seramik, mücevher, bakır, gümüş ve yöresel ürünlerin sergi ve satışı için kullanılacak. Yüreğir Belediyesi, kadın kooperatifleri ve proje ortaklarının desteğinde işletilecek tesislerde çalışacak kadınlar, böylece ev ekonomilerine de katkı sağlayacak.

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