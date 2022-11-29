Zimbabve yetkilileri, EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan-31 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek EXPO 2023'te kendilerine tahsis edilen alanı görmek ve kuracakları bahçe hakkında bilgi almak üzere kente gelen heyet, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Mahçiçek ile EXPO 2023 rekreasyon alanına geçen heyet, buradaki çalışmaları inceledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten bilgi alan heyet üyeleri, EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Zimbabve Cumhuriyeti heyetini Kahramanmaraş'ta ve EXPO 2023'de görmekten mutluluk duyduklarını belirten Mahçiçek, heyetin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Mahçiçek, "Zimbabve'nin kültürünü, tarihini, güzelliklerini EXPO 2023’de hep beraber hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş'ta tanıtacağız. Zimbabve'ye tahsis ettiğimiz alan hazır, hep beraber çalışarak çok güzel bir bahçe yapacağız" ifadelerini kullandı.

Zimbabve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Gamuchirai Kapembeza da Mahçiçek'e nazik karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

EXPO 2023’te yer almalarının Zimbabve'ye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda fırsatlar sunacağını ifade eden Kapembeza, Onikişubat ilçesi ile ülkelerinden bir şehir arasında kardeşlik protokolü imzalamak için öneri sunduklarını kaydetti.

Zimbabve heyeti daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na (KMTSO) geçerek burada iş insanlarıyla bir araya geldi.