1 kilogram balın maliyeti 127 lira olarak belirlendi

Şahin, Sivas Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, tüketicilerin doğru bal yemesi, doğru balı tüketiciyle buluşturma adına mesafe kat ettiklerini söyledi.

Türk balını zirveye çıkartmak için çaba gösterdiklerini belirten Şahin, arıcıların en güncel sorunlarının başında sahte bal geldiğini ifade etti.

'Rafların dedektifi olamayız'

Sahte bal konusunda denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Biz market raflarının dedektifi olamayız, böyle bir yetkimiz yok. Biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yapıyoruz. Devletimizden ve bakanlığımızdan bunların bire bir incelenmesini bekleme hakkına sahibiz." dedi.

Arıcılara desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, artan maliyetler karşısında üretimde güçlük yaşadıklarını dile getirdi.

Şahin, tarıma verilen desteklerin özellikle mazot desteğinin arıcılara da verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılında ciddi maliyetlerimiz var, ekonomik olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Biz de devletimiz ve milletimiz için taşın altına elimizi koymayı isteriz ancak maliyetlerimiz çerçevesinde isteriz. Biz sanayiciler gibi büyük paralar kazanmıyoruz. 50 liradan alınan balı tüketiciye 250 liraya satmıyoruz. Her sene haziran ayında balın kilogram maliyetini açıklıyoruz ve bu maliyeti kalem kalem bakanlığa da gönderiyoruz. 1 ay önce 117 lira 76 kuruş olan balın kilogram maliyeti 127 lira 21 kuruşa yükseldi. Bunun altında balı verdiğiniz zaman sektörü bitirirsiniz. Arıcılarımızdan özellikle 127 liranın altında bal vermemesini istiyorum."

Birlik başkanlarının ve arıcıların desteğiyle illerde "Bal Evleri" kurulmasını öneren Şahin, arıcıların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.