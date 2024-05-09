10 icra dosyasından 1’i ihlalli köprü geçişinden

Hayati ARIGAN

Köprü ve otoyoldan geçen vatandaşlara icra şoku. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyol ve köprülerden geçiş yapan binlerce sürücü icralık oldu.

Geçiş ücretini 15 gün içinde ödemeyi unutan sürücülere herhangi tebliğ ve uyarda bulunmadan başlatılan icra takipleri nedeniyle İstanbul icra müdürlükleri ihlalli geçiş dosyalarıyla doldu taştı. 2023’te 30 icra müdürlüğüne yaklaşık 100 bin ihlalli geçişten kaynaklanan icra takibi başlatıldı. Bu da 10 dosyadan birinin otoyol ve köprü ihlalli geçiş dosyası olduğunu ortaya koyuyor.

Önce ceza sonra icra

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyol ve köprü gişelerinden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse işletmeci şirket, 15’inci günün sonunda geçiş ücretine yüzde 400 ceza uyguluyor.

Kredi kartı kabul etmeyen gişelerde, işlemler sadece nakit para ile yapılabiliyor. Ödemesi 15 günde unutulan geçişi sürücüler icraya düşmeden en az 4 katı ceza ile ödüyor. Köprü ve otoyol şirketleri herhangi bir tebligat ve uyarı yapmadan anlaşmalı hukuk büroları kanalıya sürücüler hakkında icra takibi başlatıyor. Avukat ücreti, icra masrafı, cezanın faizi de birleşince ortaya çıkan astronomik rakamlara sürücüler isyan ederken, İcra Müdürlüğü çalışanları da iş yoğundan yakınıyor.

İstanbul Adalet Sarayı ek hizmet binasında yer alan 30 icra müdürlüğüne 2023’te yaklaşık bir milyon icra takip dosyası açılmıştı. Başlatılan icra takiplerinin yüzde 10’nunu ise otoyol ve köprü dosyaları oluşturuyor. Araç Geçiş ihlali olduğu için başlatılan icra takiplerinde sürücülerin araçlarına haciz konularak, sürücüden ödeme kolayca yapılmış oluyor.

İcrada ödenen para 3 katına çıkabiliyor

Geçiş ihlali yapan sürücülerden ücretin yanı sıra geçiş ücretinin 4 (dört) katı tutarındaki ceza ve oluşacak tebligat, yargılama ve takip masrafları, avukatlık ücreti, işleyecek yasal faiz ve diğer her türlü yasal giderlerin de takip ve tahsili isteniyor. Örneğin 500 TL’lik ihlalli geçiş icraya düştüğünde 3 katı yani bin 500 TL’ye mal oluyor. Bin TL’lik icra dosyasına bin TL de avukatlık vekalet ücreti yansıyor. Rakam 3 bin 600 TL’ye çıktığında ise vekalet ücreti kademeli olarak değişiyor.