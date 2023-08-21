1.000 yerleşim yeri 3 yıla kadar doğal gaza kavuşacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilerin korunması amacıyla doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri belirledi. EPDK'nin "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, dağıtım şirketlerinin aykırılıkları itiyat edinmesi, faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi, faaliyetin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi durumlarda, hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması amacıyla tedbirler alınabilecek. Yönetmelik kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda şirketin lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilebilecek.

Tüketici memnuniyeti daha da artacak

Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, 120 gün içinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla bir ihale komisyonu kurulacak.

Karar kapsamında, şebeke satışının gerçekleştirilerek yeni lisans sahibinin belirlenmesine kadar hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirler belirlenecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gaz dağıtım piyasası lisanslarına ilişkin tedbirlerle hizmet kalitesinin artırılacağını kayetti. Yılmaz şöyle devam etti: "Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek.

Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Doğal gaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak."