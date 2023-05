120 ülkeden 30 bin ziyaretçi hırdavat fuarı için İstanbul’da buluşacak

Takip Et

Avrasya'nın Hırdavat Fuarı olan Hardware Eurasia, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Reed Tüyap iş birliği ile 24 Mayıs’ta kapılarını açtı. 27 Mayıs’ta sona erecek fuarın açılışına TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İDDMİB ve HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu ile ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan katıldı. Bağlantı elemanları, el aletleri, elektrikli el aletleri, mobilya aksesuarları ve aksamları, aşındırıcı kesici delici malzeme ve aletler, kilitler, kaynak makine ve kaynak malzemeleri, yapı malzemeleri, kimyasal maddeler ve yüzey işlem malzemeleri ile iş güvenliği malzemelerinin tümüne ev sahipliği yapan Hardware Eurasia Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak; Tube & Steel İstanbul, Wire Tech İstanbul ve Fastener Expo Eurasia Fuarları da düzenleniyor.

Gültepe: Dünyada önemli ticaret hacmine sahip bir sektör

Açılış töreninde bir konuşma yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Hırdavat sektörü, hem ülkemizde gelişmekte olan hem de dünyada önemli ticaret hacmine sahip bir sektör. Yakın coğrafyamızda sektör için önde gelen bir üretim merkezi konumundayız. Komşu ülkelerimizin birçoğu hırdavat tedariğini Türkiye’den sağlıyor. Türkiye Hırdavat sektöründe önemli bir üretim ve ihracat hacmine ulaştı. Sektörümüzün dünyaya açılan kapısı olarak Avrasya Hırdavat Fuarı bu sebeple çok önemli. Bu sene geçtiğimiz fuara göre büyük bir ilgi var. Bu ilgi fuarın ne kadar yerinde bir girişim olduğunu da bizlere gösteriyor.” diye konuştu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye çok güçlü kaynakları olan, potansiyeli güçlü bir ülke. İhracatçımızın ve sanayicimizin bu inancı ve yarınlara dönük motivasyonu var olduğu müddetçe farklı zorlukları, farklı engelleri aşıp şu anda elde ettiğimiz rakamlardan çok daha yukarılara çıkabilecek başarıları birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hayatın her yerinde hırdavat var. Bireysel ihtiyaçlarımızdan sanayimizin tüm detay alanlarına kadar her konuyu buluşturan bir sektör hırdavat. Teknoloji ve yaşam geliştikçe hırdavatı temsil eden konuların varlığı da giderek artıyor. Her türlü detayın içerisinde olan sektörü geliştiren sadece iç pazar da değil. Bugün artık dünya pazarlarında da söz sahibi hale geldik. Fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

30 binden fazla ziyaretçi ziyaretçi bekleniyor

4 büyük endüstriyi kapsayan fuarların bir arada gerçekleşmesiyle doğacak olan sinerjiden ulusal ve uluslararası önemli iş birliklerinin kurulmasını ve sektörlerin gelişimine büyük katkıların sağlanmasını beklediklerini ifade eden Çetin Tecdelioğlu, “Fuarlar 42 bin metrekarede düzenleniyor. 120 ülkeden 6 binin üzerinde yabancı toplamda 30 binden fazla ziyaretçinin fuarları takip etmesi bekleniyor. Avrasya Hırdavat Fuarı, bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüdü. Fuara katılacak firmalarda ise yüzde 38 artış kaydedildi. Avrasya Hırdavat Fuarı’na gelecek uluslararası ziyaretçiler ile hırdavat sektörünün ihracat hedeflerine daha da yaklaşmasını amaçlıyoruz.” dedi. Hırdavat sektörünün 11,8 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, “Fuarın ilk günü bir de alım heyeti organizasyonu düzenleniyor. Hırdavat endüstrisinde üretici ağırlıklı olan lider firmaların katılımcı olduğu fuara İngiltere, İspanya, İsrail, Kazakistan, Rusya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Çekya, Macaristan başta olmak üzere birçok ülkeden katılım gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

Hardware Eurasia fuarını ikinci kez düzenlediklerinin altını çizen Çetin Tecdelioğlu, “Fuarımızı dünyanın hırdavat sektöründeki buluşma adresi olarak nitelendirebiliriz. Çünkü dünyada yaşanan vize problemlerinden dolayı Türkiye ve İstanbul bir buluşma merkezi haline geldi. Özellikle Avrupa ülkelerinin vize verme noktasında sıkıntılar çıkarması nedeniyle, Avrupa’ya vize alamayan ülkelerdeki üreticiler, sanayiciler ve iş insanları İstanbul’a akın ediyor. Türkiye, Avrupa’nın yaşattığı vize krizini de fırsata çeviriyor. 4 fuarın aynı anda düzenlenmesiyle de büyük bir sinerji yaratılacak. Bu sayede İstanbul’a gelen firmalar global markalarla da buluşma imkanı bulacak.” dedi. Kalitesi, üretim gücü ve hızlı teslimat yapma becerisiyle ön plana çıkan Türkiye’nin, global markalar için cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizen Çetin Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye pandemi sürecinde global anlamda tedarik zincirde büyük bir başarı gösterdi. Ülkemiz sürdürülebilir üretimi, kapasitesi ve kalitesiyle kendini kanıtladı. Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu, iş yapılabilen ülkeler sıralamasında da ülkemiz üst sıralara tırmanıyor. Bu göstergeyi de dikkate alarak Türkiye’nin hırdavat sektöründe büyük bir fırsat yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

"Türkiye bu sektörlerimizde güçlü ülke konumunda yer alıyor"

Türkiye’nin üretim kalitesi bakımından Avrupa'nın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını vurgulayan Çetin Tecdelioğlu, “Hırdavat sektöründe tüm dünya için istenilen kalitede üretim yapabiliyoruz. Bu üretimi, sertifika ve belgelerle de kanıtlıyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve karbon ayak izi bakımından da Avrupa’nın önündeyiz. Sektörümüzde birçok üretici yenilenebilir enerjiye yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Atık yönetim sistemleri, tasarruf ve dijitalleşmeye de çok ciddi yatırım var. Bu konuda gelen talepleri ve istekleri de karşılayacak durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu ise: “Bağlantı elemanları sektörü Türkiye’de 2 milyar dolarlık bir pazara sahip. Sektör olarak Avrupa'da 2. sırada dünyada ilk 6'da yer alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Avrupa'da 1. sırayı dünyada ilk 5'i hedefliyoruz. Fuar 4-5 yıl içinde Avrupa'nın en iyi fuarı olacak. Çünkü Türkiye bu sektörlerimizde güçlü ülke konumunda yer alıyor.” dedi.