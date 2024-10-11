140 milyar euro çöpe gidebilir

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) yeni araştır­masına göre, Avrupa’nın CCS proje­lerine ilişkin planları teorik ve pahalı bir çö­züm olarak öne çıkarken, bu projelerin net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlamaya­cağı öngörülüyor.

Avrupa’da emisyon yoğun sektörler için planlanan yaklaşık 200 CCS projesi bulu­nuyor. Planlanan CCS projelerinin toplam maliyetinin 520 milyar euro olacağı tahmin ediliyor. Emisyon ticareti kapsamında ve­rilen mali teşviklerin proje maliyetlerinin yaklaşık dörtte üçünü karşılayabileceği he­saplanırken, geri kalanının hükümetler ta­rafından üstlenilmesi gerekiyor. Bu da söz konusu projelerin inşası ve işletilmesini desteklemek için yaklaşık 140 milyar euro vergi mükellefi sübvansiyonuna ihtiyaç du­yulacağı anlamına geliyor.

Açıklamada bulunan IEEFA Enerji Fi­nansmanı Analisti ve raporun yazarı And­rew Reid, iklim değişikliğine çözüm olarak CCS’ye güvenmenin Avrupa hükümetlerini başarısızlık geçmişi olan bir teknolojiyi des­teklemek için çok büyük sübvansiyonlar uy­gulamaya zorlayacağını belirterek, «Az sayı­daki operasyonel projenin de gösterdiği gibi, CCS’nin umulduğu gibi çalışması mümkün değil ve uygulanması beklenenden daha uzun sürecek.

CCS’nin net sıfır emisyona katkısı­nın muhtemelen başarısız olacağı anlaşıldı­ğında, alternatif önlemler yoluyla emisyon­ları azaltmak için çok geç kalma riski ortaya çıkabilir. Politika yapıcılar daha pratik çö­zümleri uygulamaya koymak için acilen ça­lışmaya başlamalıdır” uyarısında bulundu. CCS) projelerinin faturası 140 milyar euroya çıkabilir ve başarısızlıkla sonuçlanabilir.

2030’ kadar 90 proje hayata geçebilir

Avrupa CCS projeleri için önerilen zaman çizelgeleri ’aşırı iyimser’ olarak görüldü. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’ın karbon yakalama hedeflerine ulaşabilmesi için 2030’a kadar yaklaşık 90 projenin hayata geçmesi gerekiyor. Halihazırda AB’de 3 CCS projesi varken, Birleşik Krallık’ın henüz CCS projesi bulunmadığı belirtildi.