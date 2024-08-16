2 milyar dolarlık savunma atağı

Fikret ÇENGEL

Bu yıl dördüncüsü gerçek­leşecek dünyanın prestij­li savunma sanayi fuar­larından biri olan SAHA EXPO için geri sayım başladı. Cum­hurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türki­ye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SA­HA İstanbul tarafından düzen­lenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sa­nayii Fuarı 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merke­zi (İFM)’nde gerçekleştirilecek.

80 bin metrekaresi kapalı, 10 bin metrekaresi açık olmak üzere 90 bin metrekarelik bir alanda ger­çekleştirilecek fuara 1200’ün üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna sa­vaşı ile İsrail-İran geriliminin gölgesinde gerçekleştirilen fuar BAE, Suudi Arabistan, Katar ve İran başta olmak üzere bölge ül­kelerden büyük talep görürken, 2 milyar dolarlık anlaşma imza­lanması bekleniyor.

150 bin ziyaretçi bekleniyor

SAHA İstanbul Genel Sekre­teri Levent Kerim Uça, geçen yıl 78 binin üzerinde profes­yonel ziyaretçiyi ağırladıkla­rı SAHA EXPO’nun bu yıl 150 binden fazla profesyonel ziya­retçiye ev sahipliği yapması­nı beklediklerini söyledi. Uça, “2018 yılında küçük bir alan­da başlayan fuarımızı 2021’de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkı­yor. Sektörel bir fuarın bu ka­dar kısa sürede, her sene yüz­de 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.

40 ülkeden 200 katılımcı

Fuarda ABD’den İtalya’ya, Fransa’dan Çin’e, Hindis­tan’dan Güney Kore’ye kadar 5 kıtada 40 ülkeden 200 yaban­cı katılımcının şimdiden yer ayırttığını anlatan Uça, “Fu­ar 500’den fazla resmi ve ticari delegasyona ev sahipliği yapa­cak. Bunların 150’si ticari alım heyetinden oluşuyor. Özellik­le BAE, Katar ve Suudi Arabis­tan’dan hem kamu hem de ti­cari heyetler geliyor. İran bize heyetle katılma talebinde bu­lundu.

Fuarda 25 bin B2B gö­rüşme yapılmasını bekliyoruz. 2022’de gerçekleştirilen SAHA EXPO’da 1.4 milyar dolar değe­rinde 114 anlaşma imzalanmış­tı. Fuar esnasında gerçekleşti­rilecek imza törenleri ile 2 mil­yar doların üzerinde ekonomik değere ulaşmayı öngörüyoruz. Diğer bir ifade ile savunma ve havacılık sanayiimizin her an­lamda rekorlara koştuğu bir or­tamda biz de SAHA EXPO ola­rak yeni rekorlara imza atma­yı hedefliyoruz. Dünyada artan talep var. Biz bu talebe hazırız” ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca halka açık olacak

Uça, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuar, geçtiğimiz yıllarda 4 gün olarak düzenleniyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl süresi uzatılarak 5 güne çıkarıldı. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı ikiye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim 2024 Cuma ve 26 Ekim 2024 Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı.”

Drone’lar ve insansız deniz araçları için özel alan

-Fuarda SİHA ve drone’lar için özel alan olacak.

-İnsansız deniz araçları (İDA) Ataköy Marina’da sergilenecek.

-Fuarda, bu yıl ilk defa yapay zeka ve siber güvenlik pavilionları olacak.

-ABD, Çin, Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler pavilionlarla yer alacak.

-Katılımcılar ürünlerini fuar süresince ve sonrasında Damise Dijital Vitrinde bir yıl ücretsiz sergileyecek.