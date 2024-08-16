2 milyar dolarlık savunma atağı
SAHA İstanbul tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Rusya - Ukrayna savaşı ve İsrail-İran geriliminin gölgesinde gerçekleştirilecek fuara Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve İran gibi birçok ülkeden 1.200’ün üzerinde şirketin katılması bekleniyor. Fuarda, imzalanacak anlaşma değerinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.
Fikret ÇENGEL
Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek dünyanın prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan SAHA EXPO için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştirilecek.
80 bin metrekaresi kapalı, 10 bin metrekaresi açık olmak üzere 90 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek fuara 1200’ün üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-İran geriliminin gölgesinde gerçekleştirilen fuar BAE, Suudi Arabistan, Katar ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerden büyük talep görürken, 2 milyar dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor.
150 bin ziyaretçi bekleniyor
SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladıkları SAHA EXPO’nun bu yıl 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını beklediklerini söyledi. Uça, “2018 yılında küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021’de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.
40 ülkeden 200 katılımcı
Fuarda ABD’den İtalya’ya, Fransa’dan Çin’e, Hindistan’dan Güney Kore’ye kadar 5 kıtada 40 ülkeden 200 yabancı katılımcının şimdiden yer ayırttığını anlatan Uça, “Fuar 500’den fazla resmi ve ticari delegasyona ev sahipliği yapacak. Bunların 150’si ticari alım heyetinden oluşuyor. Özellikle BAE, Katar ve Suudi Arabistan’dan hem kamu hem de ticari heyetler geliyor. İran bize heyetle katılma talebinde bulundu.
Fuarda 25 bin B2B görüşme yapılmasını bekliyoruz. 2022’de gerçekleştirilen SAHA EXPO’da 1.4 milyar dolar değerinde 114 anlaşma imzalanmıştı. Fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile 2 milyar doların üzerinde ekonomik değere ulaşmayı öngörüyoruz. Diğer bir ifade ile savunma ve havacılık sanayiimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz. Dünyada artan talep var. Biz bu talebe hazırız” ifadelerini kullandı.
İki gün boyunca halka açık olacak
Uça, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuar, geçtiğimiz yıllarda 4 gün olarak düzenleniyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl süresi uzatılarak 5 güne çıkarıldı. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı ikiye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim 2024 Cuma ve 26 Ekim 2024 Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı.”
Drone’lar ve insansız deniz araçları için özel alan
-Fuarda SİHA ve drone’lar için özel alan olacak.
-İnsansız deniz araçları (İDA) Ataköy Marina’da sergilenecek.
-Fuarda, bu yıl ilk defa yapay zeka ve siber güvenlik pavilionları olacak.
-ABD, Çin, Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler pavilionlarla yer alacak.
-Katılımcılar ürünlerini fuar süresince ve sonrasında Damise Dijital Vitrinde bir yıl ücretsiz sergileyecek.