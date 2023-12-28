2023'ün yemek istatistikleri açıklandı

Akşamüstü saatlerindeki yoğun sipariş trafiği, tek seferde verilen büyük siparişler ve yüksek sepet tutarlarıyla, platformun 2023 yılında da Türk yeme içme kültürünün bir aynası olduğu görülüyor. Hem sektör profesyonelleri hem de yeme içme tutkunları için değerli bilgiler sunan bu rapor, 2023 yılının yemek trendlerine ışık tutuyor.

Tavuk döner yükseldi, lahmacun geriledi

2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve Pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, Çiğ Köfte ve Tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. 2022’de ilk sırada olan Lahmacun bu sene üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki Tavuk Döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.

Yemeksepeti’nden en çok sipariş edilen yemekler şu şekilde sıralandı:

1. Tavuk Döner

2. Burger

3. Lahmacun

4. Pizza

5. Çiğ Köfte

6. Tost

7. Adana Kebap

8. Tavuk Tantuni

9. Mercimek Çorbası

10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

Siparişler yoğunluğu akşam saatlerinde arttı

Yemeksepeti’nin 2023'te en yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17:00 ile 20:00 arası oldu. En yoğun saat olan 18:00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin %36’sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.

Sağlıklı beslenenlerin tercihi de tavuktan yana oldu

2023'te en çok sipariş edilen salatalar, Tavuklu Salata'nın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve Mevsim Salata gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, Ton Balıklı ve Sezar Salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.

2023’te Yemeksepeti’nden en çok sipariş edilen salatalarda ilk beş şöyle:

1. Tavuklu Salata

2. Çoban Salata

3. Mevsim Salata

4. Ton Balıklı Salata

5. Sezar Salata

Kahve severlerin tercihi Latte oldu

Yemeksepeti Market’in sevilen Everyday Roastery kahve menüsünde 2023’ün yıldızı olan Latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, Americano ve Mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat White ve Caramel Macchiato'nun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen damak zevklerini yansıtıyor.

Yemeksepeti Market’te 2023 yılının en çok sipariş edilen kahveleri şunlar:

1. Latte

2. Americano

3. Mocha

4. Flat White

5. Caramel Macchiato

Waffle tahtını korudu, sıralama değişmedi

2023'te gençler arasında popüler olan Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor. Geleneksel lezzetlerden Baklava ve Sütlaç'ın yanı sıra, modern mutfaklardan Sufle ve Profiterol gibi seçenekler, tatlı çeşitliliğinin ve tercihlerin genişliğini gösteriyor.

1. Waffle

2. Baklava

3. Sütlaç

4. Profiterol

5. Sufle

Tek seferde siparişte dev rekor: 1024 kova tavuk!

2023'te büyük topluluklar için verilen siparişlerde, KFC’den alınan 1024 adet “Kafana Göre Kova” ve Öz Lezzet Börek & Pide'den 303 adet “Kaşarlı Börek” siparişi gibi büyük çaplı siparişler dikkat çekiyor. Geçen yıl tek seferde en yüksek sipariş adedi 300 midye ve 150 lahmacun olarak gerçekleşmişti.

En yüksek sepet tutarında rekor tazelendi

2023'te Yemeksepeti üzerinden verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26.098 Türk Lirası ile kayda geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları işaret ederken, sektörün bu taleplere cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş 15.120 TL olurken, üçüncü sırada 12.600 TL'lik sepet tutarları dikkat çekti. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7.464 TL olmuştu.

Rekortmen kullanıcı günde 4’ten fazla sipariş verdi

2023'te Yemeksepeti’ndeki yemek kategorisinde lider kullanıcı, toplam 1.567 adetle günde 4’ten fazla sipariş vermiş oldu. Market kategorisinde ise bu sayı 1.691’e ulaşırken, Mahalle kategorisinde bir kullanıcıda yıllık en yüksek sipariş sayısı 328 oldu.

Yemeksepeti Market'te fırın ürünleri öne çıktı

2023'te Yemeksepeti Market'ten en çok sipariş edilen ürünler arasında fırın ürünleri, yerli muz ve maden suyu gibi günlük ihtiyaçlar öne çıkıyor. Meşrubatların yanı sıra, sıfır şekerli alternatiflerin siparişlerde giderek öne çıkıyor olması, düşük kalorili seçeneklere olan ilginin arttığını gösteriyor.

Yemeksepeti Mahalle'de su ve sebze-meyve yok sattı

Yemeksepeti Mahalle, 2023'te en çok sipariş edilen ürünler arasında damacana sular ve günlük tüketim için temel sebze ve meyvelerin yer almasıyla, tüketicilerin taze ve sağlıklı besinlere olan ilgisini gözler önüne seriyor.

Yemeksepeti platformunda yeni açılan mutfaklar

Yemeksepeti'nde 2023 yılında kaydedilen yeni mutfak sayıları, Türkiye'deki yeme içme sektörünün çeşitliliğini ve büyümesini gösteriyor. Geleneksel ve modern mutfaklara olan ilginin artmasıyla, sektörün hem geleneksel hem de yeni trendlere uyum sağlayan bir yapı sergilediği görülüyor. Kebap ve Türk mutfağı 4.398 yeni restoranla zirvede yer alırken, döner 4.322 yeni açılan restoranla popülerliğini sürdürüyor. Çiğ köfte 3.933 yeni mekanla özellikle vegan ve vejetaryenler için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.

Fast food ve Türk mutfağı liderliği paylaştı

2023 yılında, Türkiye'de fast-food ve geleneksel Türk mutfakları en popüler tercihler arasında yer alıyor. Pizza, tavuk, çiğ köfte gibi çeşitliliğin göstergesi olan yemekler, tüketicilerin hem yerel hem de global lezzetleri deneyimlemeye açık olduğunu ortaya koyuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'de yeme içme kültürünün dinamik yapısını ve tüketicilerin çeşitli mutfaklara olan yüksek ilgisini yansıtıyor.