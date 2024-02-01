“2024-2028 strateji planından memnunuz”

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Öncelikle yıllardır kendi haline bırakılmış olan tarımsal üretim süreçlerinin bir plan kapsamında ele alınmasından dolayı mutluyum ve umutluyum. Atılan bu adım, bizim yıllardır savunduğumuz ve ısrarla yatırım yaptığımız bir alan” dedi.

“Tescil ve işlem hacmimiz yükseldi”

İklim değişikliğinin neden olduğu arz yönlü sıkıntılar, büyük deprem felaketi ve seçim süreçlerinin ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilemesi nedeni ile 2023 yılının ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu ifade eden Kestelli, “Etkilenme derecelerimiz farklı olsa da tacir, sanayici ve tüketici olarak hepimiz bu durumu hissettik. Belirsizlik dönemlerinde, mal ve hizmetlerdeki fiyat hareketleri de keskin ve dalgalı oluyor ve doğal olarak tüm paydaşlar bundan etkileniyor.

Bir önceki yıla göre tescil işlem sayımız yüzde 10 artış ile 55 bin adete, işlem hacmimiz ise yüzde 35 artış ile 88 milyar liraya ulaştı” dedi. Kestelli sözlerine şöyle son verdi, “Tarım sektöründeki üretim ve fiyatlarda yaşanan bu dalgalanmayı genel ekonomik konjonktürden soyutlamak mümkün değil. Tarım sektörü, başta yüksek enflasyonun neden olduğu girdi maliyetlerindeki artış olmak üzere para ve maliye piyasalarındaki gelişmelerden doğrudan etkileniyor.

Bu anlamda Orta Vadeli Program ile ulaşılmak istenen ekonomik dengelenme ve istikrar tarım sektör için de büyük önem taşıyor. Bu konuda sağlanacak iyileşmeler başta küresel iklim değişikliğine adaptasyon olmak üzere sektörün yapısal sorunlarının çözümüne odaklanmamıza imkân sağlayacaktır. 2024 yılını bu açıdan çok kritik bir dönüm süreci olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.”