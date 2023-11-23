3 Aslan Technology iş hacmini 3 katına çıkarmayı hedefliyor

Derya ÖZGÜR

Wizard Series Optik Renk Ayırıcı makinelerin Türkiye distribütörlüğünü yapan 3 Aslan Technology, hububat, bakliyat ve kuruyemiş ürünleri için özel olarak tasarlanan, birçok farklı ürünü renk ve şekillerine göre ayrıştıran, yüksek teknoloji ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Wizard renk ayırıcı makineleri, başta yurt içi olmak üzere Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarına ihraç ederek büyümesini sürdürüyor. İlk ihracatını Güney Amerika’ya gerçekleştiren 3 Aslan Technology’nin bugünkü ihracat hacminin yüzde 70’ini yurt içi, yüzde 30’unu ise yurt dışı oluşturuyor.

2023 yılında 3 milyon TL makine yatırımı yaparak makine parkuru ekipmanları olan elevatör, konveyör ve bant sistemlerinin de üretim ve montajını gerçekleştirdiklerini söyleyen 3 Aslan Technology, Genel Müdürü Eren Necati Arslan, 2024 yılı hedeflerine ilişkin, “Kısa zamanda büyüme gösterdik ve iş hacmimiz genişledi. Mevcut üretim alanımızı 2 dönümlük alan üzerine taşıyarak istihdamımızı 40 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yerimizle birlikte üretim potansiyelimiz artacak” dedi.

Wizard Series Optik Renk Ayırıcı makinelerinin satışını yaptıkları firmalara montaj ve teknik servisinin dışında eğitim de verdiklerine değinen Arslan, “Teknik ekibimiz yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere en fazla 12 saatte firmalarımıza ihtiyaç duydukları teknik desteği sağlıyor" dedi. Yurt içi fuarlara katıldıklarını, önümüzdeki dönemlerde de yurt dışı fuarlarda yer alacaklarını söyleyen Arslan, “Bu yıl Çanakkale Biga’da 56 firmanın katıldığı ve yeni pazar fırsatları yakaladığı Biga Ceviz ve Badem Fuarı’nda 3 Aslan Technology, olarak biz de Wizard markamızla yer aldık” dedi.