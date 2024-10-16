3.5 milyon ‘bekar anne’ mevzuatta ‘tanım’ istiyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de sayıları 3.5 milyonu bulan ve top­lam 7 milyon çocuğu yetiştiren bekar anneler, ta­nım olarak Aile ve Sosyal Poli­tikalar Bakanlığı mevzuatında yer almak istiyor. Bekar anne­ler böylece, sosyal ve hukuksal haklar, çocuk bakımı gibi konu­larda yeterli desteğe ulaşacak­larını düşünüyor.

Bu grupta yer alan annelerin başta yoksulluk olmak üzere barınma, eğitim, sağlık, ev içi emek, sosyal, hu­kuksal ve ekonomik haklar gi­bi konularda desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle ku­rulan Bekar Anneler Derneği de konuya dikkat çekerek, Tür­kiye’de ve dünyada sayıları her geçen gün artan bekar annele­rin sorunlarını gündeme taşı­yor. Derneğin Mart 2024’te ku­rulduğunu belirten Bekar An­neler Derneği Başkanı Serap Yelkenci, “Dernek kurulur ku­rulmaz, 21 Mart’ta Bekar Anne­ler Konferansı’nı gerçekleştire­rek bekar annelik kavramına ve annelerimizin ihtiyaç duydu­ğu konulara değindik.

Hemen akabinde AB Sivil Düşün’den aldığımız destekle, Türkiye’nin farklı illerinde yer alan bekar annelerimizin merak ettikleri konularda uzmanlar ağırlaya­rak 24 bölümlük postcast seri­sine başladık” dedi. Milli Eği­tim Bakanlığı ile “PDR ve Sınıf Öğrenmenleri için Bekar Ebe­veyn Çocukları Farkındalığı Se­minerleri” görüşmeleri gerçek­leştirdiklerini aktaran Yelken­ci, “İBB ile mahalle evlerinin kullanımı ve bekar anneler için seminer/ eğitim alanı sağlan­ması konusunda çalışmalara başladık.

Hem sosyal medyada hem de web sitemizde aktif ola­rak annelere ulaşmaya ve top­luluğumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra hedefimiz kurumların da çalı­şanları arasındaki bekar anne­leri tespit edip, çalışan bağlılığı politikalarına bekar anneleri de dahil etmeleri, İK politikaların­da yer vermeleri, derneğimiz­le işbirliği yaparak istihdam ve mesleki gelişim anlamında des­tek olmaları” diye konuştu.

‘Dul’ değil ‘bekar anne’ tanımı

Dünyada da benzer prob­lemler yaşayan bekar annele­rin, politika yapıcıları nezdin­de sadece “dul” kapsamında tanımlandığını söyleyen Yel­kenci, “Oysaki bekar anne tanı­mı, ‘bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya çocukları olan, dul, boşanmış veya evli olmayan bir anne’ olarak geçmektedir. Ön­celikle toplumsal anlamda be­kar anne tanımını netleştirmek buna bağlı olarak politika yapı­cıları nezdinde haklar tanım­lanmasını sağlamak, bekar an­neleri her alanda güçlendirmek için yola çıktık” dedi. Yelken­ci, firma ve iş dünyasında da ‘bekar anne’ farkındalığı oluş­turmak için çalıştıklarını kay­dederek, bu anlamda her tür­lü kurum ve kuruluşla iş birliği hedeflediklerini belirtti.

Ekonomik daralmadan en fazla bekar anneler etkileniyor

Dernekten alınan verilere göre, 2022’den 2024’e geçerken, tek ebeveynli çocuklardan oluşan çekirdek ailenin oranı yüzde 7.6’dan yüzde 10.3’e çıktı. 5 haneden 1’i eşin vefatı, 5 haneden 1’i boşanma sebebiyle tek ebeveynli çocuklu haneye dönüştü. 10 haneden 1’i ise eşleri ile evlerini ayırma sürecinde. Kadınlarda nafaka alma oranı yalnızca yüzde 33. Alınan nafaka ise, giderlerin yalnızca bir bölümünü karşılamaya yetiyor.

Bekar annelerin yüzde 70’inin destek alabileceği herhangi bir kimseleri yok. Tek ebeveynli hanelerin yüzde 50’si kiracı konumda. Türkiye’de 3.5 milyon bekar anne ve onların toplamda 7 milyon yetiştirdiği çocuk var. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana’da bekar anne sayıları daha yüksek. Verilere göre bekar anneler, iklim krizi kadar pandemi de ve ekonomik daralmada en fazla etkilenen grup arasında yer alıyor.