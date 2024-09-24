39 bin firma mobilyada iş hacmini daraltıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Modoko Yönetim Kurulu Başka­nı Koray Çalışlar, 45 bin üreticinin bulunduğu Türkiye mobilya sektöründe 39 bin firmanın ‘tek kişilik’ olduğunu söyledi. “Yani fir­ma sahibi aynı zamanda ça­lışan” diyen Çalışlar, bu tür yapılanmaların sektördeki iş hacmini daralttığı yorumu­nu yaptı.

Mobilya gibi sek­törlerde firma kurarken mi­nimum yeterlilik talep edil­mesi gerektiğine işaret eden Çalışlar, “En az beş kişi çalış­tırmak, en az 500 metrekare bir imalathane, belirli maki­neler ve bankada belirli bir sermaye olması gibi kriterler konulmalı” dedi. Düzenleme yapılmasıyla mobilya sektö­ründeki haksız rekabetin de ortadan kaldırılacağını söy­leyen Çalışlar’a göre, böyle­ce personel sorunu çözülür ve kayıt dışı önlenir. Dolayı­sıyla da sektör çok daha hızlı büyümüş olur.

12 milyar do­lar olan yıllık üretim hacmi­nin, çok hızlı şekilde 20 mil­yar dolarlara çıkabileceğini dile getiren Çalışlar, “Bu ufak ama çok önemli düzenleme­nin mutlaka çıkması gereki­yor” dedi. Türkiye mobilya endüstrisi üretim alanı ola­rak farklı coğrafi bölgelere dağılmış olsa da işletme sa­yısı ve istihdam açısından en yoğun bölgeler İstanbul, Bur­sa-İnegöl, Kayseri ve Ankara şeklinde öne çıkıyor.

“Kredi ile yatırım yapanlar zor durumda”

Sektördeki krizin, birçok firmayı zorladığını belir­ten Çalışlar, özellikle büyük montanlı üretim yapan fir­malarda yatırımla, kredi ve borçla yakalananların daha çok finansal sıkıntılar yaşa­dığını belirtti.

Kredi imkanı da olmadı­ğı için finansman bulmak­ta zorlanan firmaların dük­kan, ev gibi taşınmazlarını sattığını dile getiren Ça­lışlar, “Bu tarz imkanla­rı olmayan, stoklarında mal olan firmalar da ya kafa kafaya ya da zara­rına çalışıyor. Bu du­rum zaten ÜFE-TÜ­FE oranlarında da gözüküyor. Üretici ma­liyetlerinin fiyatlara yan­sımadığını son bir yıl bo­yunca sürekli mobilya sektöründe gözlemliyo­ruz. Dolayısıyla kredile­rin ulaşılabilir olmama­sı durumunda firmalar­daki sermaye yapısının bozulmasının daha da hızlanacağı ne yazık ki net bir şekilde gözükü­yor” değerlendirmesi­ni yaptı.

“Reformlar ekonomiyi bozmadan yapılmalı”

Türkiye’de 20 yılda bir ya­şanan krizlerin tekrar yaşan­maması için yapısal reform­ların yapılması gerektiğini vurgulayan Çalışlar, “Sanayi­ci ve ticaretle uğraşan esnaf olarak bizim beklentimiz bu yönde. Bu saatten sonra yapı­sal reformların da artık eko­nomiyi bozamayacak şekilde yapılması gerektiğini zorun­luluk olarak görüyoruz” dedi.

Mobilyada Vietnam’ın yıldızı parlıyor

Mobilyada küresel oyunculara bakıldığında, cirosal açıdan son yılların yükselen yıldızının Viet­nam olduğu görülüyor. Son yıllar­da ihracatını yüzde 74.6 artıran Vietnam, dünya sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Vietnam, Gü­neydoğu Asya ülkelerinin yanın­da global pazarda gerçekleştir­diği atılımlarla özellikle ‘ihracata dayalı sanayi’nin geliştirilmesi için alınan tedbirlerle öne çıkıyor. Çin’in ihracatında ise yüzde 8’lik bir kayıp, ABD, Almanya ve Kana­da’da ise yüzde 1 seviyesinde daralma oldu. Türkiye mo­bilya sektö­rünün ihra­catta daha güçlü hale getirile­bileceği­ne işaret ediyor.

Enflasyon bazında sektör %64 geriledi

Mobilya sektörünün, TÜİK verilerine göre perakende anlamında geçen yıla kıyasla TL bazında yaklaşık yüzde 11 civarında azalma yaşadığını belirten Çalışlar, ihracattaki daralmanın da yüzde 4 olduğunu aktardı. Çalışlar, “Enflasyon farkını da göz önüne aldığımızda, sektör yaklaşık yüzde 63-yüzde 64 oranında geriledi.

Dolayısıyla biz sektör olarak bu yıl ciddi şekilde daraldık aynı şekilde ihracatta da dolar bazında ciddi şekilde bir daralma mevcut” dedi. İç piyasada mobilya alışverişleri dışında, mobilyasını değiştirmek isteyenlerin bu dönem beklemeyi tercih ettiğini dile getiren Çalışlar, şunları söyledi: “Evlenecekler için ise maliyetleri alt alta koydukları zaman 600 bin- 700 bin TL gibi rakamlar çıktığından onlar da bu dönemi öteliyor. Mobilyaya tüketicilerin erişimini kolaylaştıracak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yapılması gerekenlerin en önemlisi, mobilya satışında kredi kartına taksit imkanlarının artırılması.”

Modoko alternatif ürünlerle büyüdü

Genel sektördeki daralmaya karşılık Modoko’nun TL bazında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü açıklayan Çalışlar, “Dolayısıyla enflasyona bakarsak bu oran yeterli bir oran değil ama kötünün iyisi durumundayız. Modoko’daki 350 mağazada birçok farklı alternatiflerin olması, fiyat avantajları ve ödeme seçenekleri gibi sebeplerden dolayı Türkiye’de Modoko diğer firmalardan biraz da pozitif ayrışmış gözüküyor” diye konuştu.