"40 milyar dolarlık yatak üretiminden daha fazla pay almayı hedefliyoruz”
40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretim sektörüne, 25 bin kişilik dev bir istihdamla katkı sağlayan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Sektörün hedefinde kısa zamanda dünyada ilk 3 ülke arasına girmek var.
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği'ne (IBIA) üye 51 firma, dünyanın en önemli Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı INTERZUM'da yenilikçi çözümlerini ve en yeni ürünlerini sergiledi. Almanya'nın Köln kentinde 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, mobilya ve iç dekorasyon endüstrisinde sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olarak biliniyor. Bin 600 firmanın stant açtığı fuarı, 150 ülkeden yaklaşık 62 bin ziyaretçi gezdi. 4 yıl sonra ilk kez düzenlenen fuarda ülkemizden 200 civarında firma yer aldı.
3 milyar dolardan fazla üretim hacmine sahip
Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı INTERZUM'un, tedarikçiler için dünyanın en prestijli ve yüksek potansiyele sahip çok önemli bir buluşma noktası olduğunu anımsatan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, derneğe üye 51 firmayla Türkiye'yi güçlü bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Osman Güler, 126 üyesi olan IBIA'nın, 3 milyar dolardan fazla üretim hacmi, 2 milyar dolardan fazla ihracatı ve 25 bin kişilik istihdam sağlayan 150 ülkeye yaptığı ihracatla ülkemizde önemli bir yere sahip olan sektörde; sinerjiyi artırmak ve ticari faaliyetleri büyütmek istediğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türk sanayisini ve IBIA'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden firmaların stantlarını ziyaret eden Güler, sektör liderleri ve uluslararası arenanın saygın profesyonelleriyle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Avrasya'nın en büyük uluslararası fuarı olan ve 28 Eylül - 1 Ekim 2023 arasında gerçekleştirilecek IBIA EXPO 2023'ü de tanıtarak, global pazarın en etkili oyuncuları ve pazar liderlerini ülkemize davet ettiklerini kaydetti.
Alt sektörleriyle birlikte yıllık 40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretiminin 30 milyar dolarlık kısmını 30 ülkenin gerçekleştirdiğini anımsatan Osman Güler, "Sektör Türkiye’ye kazandırdığı ihracat rakamları nedeniyle önemli bir ekonomik katkı sağlarken ayrıca istihdam için de büyük potansiyel barındırıyor. Dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olan 25 bin kişilik dev bir istihdama sahip olan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Türkiye'nin kısa zamanda ilk 3 ülke arasına girebilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.