40 ülkeden 6 bin tekstilci Antalya’da bir araya geldi

40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı Antalya’da buluştu. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi. Yabancı tekstilciler arasında Rus ve Ukraynalıların çoğunlukta olması dikkat çekti.

Rus ve Ukraynalı akımı

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da gerçekleşti. Nest Convention Center’da düzenlenen etkinlik, bu yıl rekor katılıma ev sahipliği yaptı. Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Avrupa’ya gidemeyen Rus tekstil toptancılarının rotayı Türkiye’ye çevirdiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Bu etkinliğimize rekor seviyede Rus alıcı katıldı. İkinci sırada Ukraynalı hazır giyim alıcıları geldi. Aralarında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinin de olduğu 40 ülkeden 6 bin alıcıyı Antalya’da ağırladık. Alıcılar ile satıcıları buluşturduğumuz Business Holiday konseptimiz sayesinde altı ana sektörden 150 Türk üretici, yeni sezon ürünlerinin sunumunu ve satışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 90 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını bu yıl daha da artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırmaktan, ihracata ve ülke tanıtımına katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Hikmet Eraslan, “Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz” dedi.

Dosso Dossi Fasihon Show kapsamında çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Hikmet Eraslan, Rusya – Ukrayna savaşına çok üzüldüklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Business Holiday konseptinde düzenlediğimiz etkinlikte 40 ülkeden binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Bu misafirlerimiz içinde Ruslar ve Ukraynalılar önemli bir yer tutuyor. Bu yıl Antalya’ya yaklaşık 1.500 Rus ve savaş olmayan şehirlerde yaşayan 500 Ukraynalı geldi. Burada Dosso Dossi Ailesi’nin üyeleri olarak yaşanan sıkıntılardan bir nebze uzaklaşıp birlikte alışveriş ve tatil yapma imkânı buluyorlar. Onlar da savaşın bir an önce son bulmasını arzu ediyor. Ünlü tekstil markalarının Rusya’dan çekilmesi Türk tekstil markaları için önemli bir avantaj oldu. Hava sahalarının kapalı olması nedeniyle Avrupa’ya gidemeyen Rus tekstil toptancıları, Türk üreticiler için büyük firsat yarattı. Hem tatil, hem de alışveriş için rotayı Türkiye’ye çevirdiler. Bu etkinliğimize olan yoğun ilgi bunun önemli bir işareti” dedi.

"30 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz”

Geçtiğimiz 20 yıl içinde 1.500’den fazla yerli üretici ile çalıştıklarını ve 50 binin üzerinde yabancı misafir ağırladıklarını da sözlerine ekleyen Hikmet Eraslan, “Sadece kadın kreasyonlarıyla çıktığımız yolda günümüzde erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstili de dahil ederek büyüyoruz. Türkiye’nin en büyük moda organizasyonlarını yapıyoruz. Alıcılar ile satıcıları buluşturuyoruz. Hem tatil hem de iş yapıyoruz. 20 yılda yaklaşık bir milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdik. Türkiye’de tekstil ihracatında 38. sıradayız. Yaptığımız etkinlik sayesinde ortalama 30 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz” dedi.