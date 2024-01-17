8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) 8 Şubat’ta düzenlenecek

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, 8 Şubat’ta gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek olan UGİK, Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.

Üst düzey kamu ve iş dünyası temsilcileri bir araya geliyor

Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek UGİK’24; kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve üç bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Tek gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmalarının ise; MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ve Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mağsum Usta tarafından yapılması planlanıyor.

“Dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirasına ve de yeteneğine sahibiz”

UGİK 2024'ün Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olma özelliğine vurgu yapan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, kongrenin ana teması olan "Global Harmony"yi şu şekilde açıkladı: “Jeopolitik konum, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomik zorluklar gibi kavramlar ile; okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. “Global Harmony” (Küresel Ahenk) kavramını kendimize ana tema olarak seçme sebebimiz ise; bu karışıklık içerisinde, Türkiye olarak 2. yüzyılımızda “Türkiye Yüzyılı” söylemini de içinde barındıran, dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır.”

“Kendi gerçeğimiz dışında, diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu anlatmak istiyoruz”

Ertemel, kongrede ele alınacak konular hakkında şunları belirtti: “Bu kongrede; kendi ticaretimiz, kendi şehrimiz, kendi ekonomimiz ve kendi gerçeğimiz dışında; diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile; barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek amacındayız. Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizin ana teması olan Global Harmony’nin taşıyıcıları olarak 3 konu belirledik. Bunlar; “Simplicity” (Sadelik), “Harmony” (Uyum) ve “Opportunity” (Fırsatlar). Simplicity’de; başarılı bir iş insanın kariyerinde ve iş hayatındaki temel düşünce yapısını gerek psikolojik gerek sosyo-kültürel açıdan ele alışını işleyeceğiz. Harmony’de; değişimle oluşan uyumsuzlukta ahengi yakalamanın, Opportunity’de ise; kuralların değişmesi ile oluşan fırsatları görebilmeyi, yakalayabilmeyi ve değerlendirmeyi ele alacağız. Tüm bunlar bize iş dünyasının bilinmeyen kapılarını aralayacak” dedi. Ertemel, kongrenin yaklaşık 3 bin genç iş insanını İstanbul'da bir araya getireceğini belirterek, genç girişimcileri ilgilendiren birçok konunun kongrede ele alınacağını vurguladı. Ertemel, "Tüm gençleri 8 Şubat'ta Grand Cevahir Otel İstanbul'a bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.