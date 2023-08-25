ABD-Türkiye arasında sağlık turizmi hattı

Türkiye, sağlık turizminde dünya lideri olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda İstanbul’da Sağlık Turizmi alanında önemli bir toplantı gerçekleşti.

Toplantının davetlileri arasında ABD’nin köklü sağlık kuruluşlarından Cedars-Sinai Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Medikal Direktörü Dr. Heitham Hassoun da vardı.

Toplantıda ABD-Türkiye arasında sağlık turizminde yapılacak iş birlikleri ile ilgili önemli görüşmeler ve fikir alışverişinde bulunuldu.

DEİK adına toplantıda katılımcılar arasında bulunan İstanbul Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Turgut Öztürk, Dr. Heitham Hassoun’a Türkiye’deki deneyimli hekimlerimiz ve kullanılan ileri teknoloji hakkında bilgiler verdi.

Öztürk, toplantının çok verimli geçtiğini ve ABD ile Türkiye arasında sağlık turizminde işbirliği için önemli adımların atıldığını belirterek şunları söyledi: Sağlık turizmi bacasız sanayi “Her zaman söylediğim gibi Türkiye’de sağlık turizmi bacasız bir sanayi haline geldi. Türkiye’nin sağlık turizminde dünya lideri olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sağlık alanında Türkiye son yıllarda çığır açtı. Türkiye’de hastaların bekleme süresi dünya kriterlerine göre çok düşük. Bu da Batılı ülkeler, Avrupalı hastalar ve Körfez ülkelerinden hastaların Türkiye’yi tercih etmesini sağlıyor. ABD’den gelen heyet de Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı yerinde görme fırsatı buldu.” dedi.