Adana Sanayi Odası UNDP ile hibe protokolüne imza attı

Ziya İPEK

5,2 milyon dolarlık bölgesel hibe programı için 31 Ağustos Perşembe’ye kadar başvuru yapılabilecek. Adana Sanayi Odası ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında, Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı protokolü imzalandı.

Hibe programından 6 Şubat’taki depremden zarar gören en fazla 10 çalışanı olan girişimci ve küçük işletme sahipleri faydalanacak. Hibe programı çerçevesinde işletme başına asgari 35 bin TL, azami ise 300 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak. Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı'nın; depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayakta durmalarına ve yerel ekonomilerin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

5,2 milyon dolarlık desteğin dağılımı şöyle olacak: Adana 300 bin dolar, Adıyaman 700 bin dolar, Diyarbakır 300 bin dolar, Elazığ 300 bin dolar, Gaziantep 300 bin dolar, Hatay 1 milyon dolar, Kilis 300 bin dolar, Malatya 700 bin dolar, Osmaniye 300 bin dolar, Şanlıurfa 300 bin dolar ve Kahramanmaraş 700 bin dolar.