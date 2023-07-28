Aha Teknoloji’nin yeni yatırımı Kocaeli’de

Belma A.Özgen

Enerji depolama sistemleri ve aktif harmonik filtre üretimi yaparak anahtar teslim proje uygulamaları ile hizmet veren Aha Teknoloji kendi üretimi olan ürünlerinin yanında Sanyo Denki , Merus Power , Kg Gear ve Geva-Bot’un Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Üretim, satış ve genel merkez olarak tüm birimleri tek noktada topladıklarını söyleyen Aha Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün, “Yeni yatırımlarımızla birlikte üretim ve proje uygulama hacmimiz de artıyor. Yılın ilk yarısını geride bırakırken birçok büyük projenin sözleşmesini imzalamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.