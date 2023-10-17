AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Uzak pazarlarda 213 kata varan artış yakaladık

Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik gayretli çalışmaların sonuçlarının eylül ayı ihracat raporlarına yansıdığını belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Uzak Doğu’da Çin, Tayvan ve Nepal’de, Güney Amerika’da ise Venezuela, Şili, Brezilya ve Kolombiya pazarlarında 213 kata varan oranlarda artışlar yakaladıklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’nde belirlediği 18 ülkeye odaklandıklarını kaydeden Veysel Memiş, “Finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım ve diplomasi gibi birçok alanda 328 eylemi barındırarak bir yol haritası niteliği taşıyan Uzak Ülkeler Stratejisi, küresel arenada rehberimiz oluyor.

Ticaret heyeti programları, fuarlar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaştığı hedef ülkeler olan ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam’da sektörel anlamda etkinliğimizi artırmanın gayretini gösteriyoruz" diye konuştu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün global rotasına yön veren uluslararası fuarlarda Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen Veysel Memiş, "Ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ederek ihracat performansımızı çok daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarımızı yüksek tempoda sürdürüyoruz” dedi.

“Uzak pazarlarda etkinliğimizi artıyoruz”

Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu ilave destekler sayesinde uzak pazarlarda etkinliklerini artırdıklarını belirten Veysel Memiş, “Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, İran ve İtalya ilk üç sırada yer aldı. Irak’a 31,3 milyon dolar, İran’a 28,4 milyon dolar, İtalya’ya 19,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat hacminde en güçlü artışları Şili, Umman ve Tunus pazarlarında yakaladık.

Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında eylül ayında Uzak Doğu’da Çin, Tayvan ve Nepal’de, Güney Amerika’da Venezuela, Şili, Brezilya ve Kolombiya pazarlarında anlamlı artışlar yakaladık. Bu dönemde 137 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 80’e yakın ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdi. ” diye konuştu.