AHKİB: Kur ve maliyet baskısından ihracatta kan kaybediyoruz

Ocak-Haziran döneminde en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaşan AHKİB, Suudi Arabistan ve Rusya pazarlarında da dikkat çeken artışlar yakaladı. AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörün yurt içinde yüksek maliyet ile kur ve enflasyon arasındaki dengesizliklerden etkilendiğini ve son 6 aylık süreçte bölge ihracatında yüzde 8 oranında gerileme yaşandığını belirtti.

İhracatçılardan özel kur talebi

Yeni dönemde uluslararası norm ve kurallar dâhilinde rasyonel bir ekonomi politikasının izleneceğinin açıklanmasıyla birlikte döviz kurlarının enflasyona paralel çizgiye yaklaşmasının ihracatçılara bir nebze nefes aldırdığını kaydeden Gürkan Tekin, sektörde faaliyet gösteren firmaların ayakta kalabilmesi için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.

Gürkan Tekin, “İhracat pazarlarında yine fiyat tutturamaz durumdayız. İhracatçılar olarak özel bir kur talep ediyoruz. Bu anlamda bizlere uygulanacak dolar kurunun 30 TL’nin üzerinde olması çok önemli” dedi.

Dünya modasına yön veren İnditex ve H&M gibi büyük grupların siparişlerini Uzak Doğu’ya kaydırdığına dikkat çeken Gürkan Tekin, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat pazarlarındaki kayıplarını telafi edebilmesi için kurun maliyet artışlarını karşılayacak seviyelere yükselmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Firmalar zararına çalışıyor

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünü ve ihracat pazarlarındaki kazanımlarını koruyabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Bankalar nezdinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank kredilerinin henüz açılmaması imalatçı firmaları zor durumda bırakıyor. Yatırımlar durma noktasına geldi.

Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın Eximbank kaynaklarından ilave 70 milyar TL finansman imkânı sağlanacağını açıklaması uzun vadeli yatırımların sürdürülmesi ve ihracat pazarlarında rekabetçi olabilmemiz için büyük önem taşıyor. Çünkü kâr marjı yüksek oranda azalan firmalar müşteri kaybetmemek adına zararına çalışıyor. Önümüzdeki dönem için de endişeliyiz.”