AHKİB'ten mayıs ayında yüzde 3 artışla 34 milyon dolar ihracat

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında yüzde 3 oranında artış yakaladıkları belirten Başkan Gürkan Tekin, bu dönemde en fazla bayan dış giyim ve bay dış giyim ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Kârlılık dip seviyelerde" Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mayıs ayında 1,64 milyar dolar ihracat değerine ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansının yatay seyrettiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, finansmana erişim, maliyetlerdeki artışlar ve kur seviyesinden kaynaklı nedenlerden dolayı yaşanan sıkıntıların derinleştiğini söyledi. Döviz kurunun düşük kalmasından dolayı ihracatçı firmaların karlılık oranının dip seviyelere indiğini dile getiren Başkan Gürkan Tekin, “Pandemi sonrasında Türkiye, coğrafik konumunun sağladığı kısa süreli terminden dolayı avantaj sağlamıştı.

Fakat şu an artan maliyetler ve kur seviyesinden dolayı Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemez hale geldik. İhracat pazarlarımızı Uzak Doğulu rakiplerimize kaptırıyoruz” dedi. Giderek sertleşen rekabet ortamında Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının düşük maliyetli üretimi sağlayacak yatırımlarda Kuzey Afrika’ya yöneldiğine dikkati çeken Başkan Gürkan Tekin, maliyet avantajlarına sahip bu ülkelerde yatırım arayışının hızlandığını ifade etti.

Pakistan ve Hindistan’da kumaş üretici firmaların konfeksiyon üretimine de başladığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, bu durumun Türkiye’nin aleyhine işleyeceğini, bu ülkelerle rekabet etme şansı olmadığını belirtti. Başkan Tekin, enflasyon, kur ve faiz sarmalından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için kısa vadede işletmelerin ayakta kalabilmesi için devlet desteklerinin artırılması, orta ve uzun vadede de markalaşma ve katma değerli üretimi artıracak destek mekanizmalarının devre alınması gerektiğini belirtti.

“Hollanda'da iki kat büyüdük” AHKİB’in mayıs ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Gürkan Tekin, şunları söyledi: “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Almanya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. Hollanda’ya 17,2 milyon dolar, Almanya’ya 3,3 milyon dolar, Fransa’ya 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek performansı Hollanda, Suudi Arabistan ve KKTC pazarlarında yakaladık”