Ahmet Pura, 12’nci Kez Dünya Reklamverenler Federasyonu Yönetim Kurulu’nda

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) tarafından her yıl farklı bir şehirde organize edilen ve geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Global Marketer Week’e (Küresel Pazarlama Haftası), bu yıl Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleşiyor. Dünyanın en önemli pazarlama etkinliklerinden biri olan Global Marketer Week’24’ün ilk gününde gerçekleştirilen, WFA 71. Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, 12’nci kez Dünya Reklamverenler Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçildi. Pura, Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek Türk üye olarak yeni dönemde de görevine devam edecek.

Reklam dünyasını temsil eden küresel bir dernekte görev almanın, reklam sektörü ve Türkiye adına çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Pura, “Bu iş birliği içinde Dünya Reklamverenler Federasyonu’ndan öğrendiklerimiz ve onlara aktardığımız örnek çalışmalarımız verimli bir model oluşturuyor. ‘Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projemizin küresel Unstereotype Alliance ile Türkiye’de iş birliğine dönüşmesi, cross-media ölçümü, yani tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında buluşması, reklamda erişilebilirlik, iklim krizi ve sürdürülebilirlik özelindeki projeler, bu yıl ortak çalışmalarımız olacak. Yönetim Kurulu’ndaki bu uzun süreli görevimiz, güçlü iş birliğimizi daha da verimli kılıyor. Dünya Reklamverenler Federasyonu, iyi ki hayatımızda var” dedi.

Reklamverenlerin ortak hedefleri için çalışan tek küresel organizasyon olan Dünya Reklamverenler Federasyonu, dünya çapında en büyük pazarları ve pazarlamacıları bir araya getirerek, yıllık yaklaşık 900 milyar dolar olan küresel reklam ve pazarlama iletişimi harcamalarının yüzde 90'ını temsil ediyor.