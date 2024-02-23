Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.
Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.