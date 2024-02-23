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Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı.

Haber Merkezi
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Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.

Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.