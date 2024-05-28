Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fatih Doğan oldu

Fatih Doğan, AKİB'in 26 bini aşkın üyesiyle üretebilme kabiliyetini, güvenilir ticaret ortağı imajını ve tedarikçi gücünü koruyarak 'ihracatla yükselen Türkiye' vizyonuna destek verdiğini belirtti.

Birlik ruhunun itici güç olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hizmet dönemimde ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak ve ihracatımızı çok daha ileriye taşımak için AKİB ailesiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimize ve projelerimize yenilerini ekleyerek ülkemizin ihracat performansına en güçlü desteği vermenin gayretini göstereceğiz."