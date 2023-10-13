“Akdeniz Meyve Sineği ekonomik kayıplara sebep oluyor”

Teke, Mersin için ekonomik değeri yüksek olan başta turunçgil olmak üzere, sert çekirdekliler, nar, hurma gibi ürünlerin yetiştiriciliğinde verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen Akdeniz Meyve Sineği'nin ekonomik kayıplara neden olduğuna dikkat çekti.

Üretici olarak kültürel önlem ve ilaçlama ile sorunu çözme çabasında olduklarını ifade eden Teke, “Üretimimiz ne kadar kaliteli olursa ne kadar verim yüksek olursa ülkemiz ve üreticilerimiz o denli faydalanıp, kalkınacaktır. Bu zararlıya karşı üreticiden ihracatçımıza kadar herkesin birlikte ve eş zamanlı tedbirler uygulaması gerekmektedir" dedi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ’da, Akdeniz Meyve Sineğinin halen bahçelerde bulunan sert çekirdekli meyvelerde etkili olduğuna değinerek, bu zararın turunçgil sezonu ürünlerine yansımaması için ciddi önlemler alınmasını gerektiğini, bölge ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi, çiftçinin emeğinin ziyan olmaması için de lokal yerine toplu mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ise, 2016 yılından bu yana Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Pilot Projesi kapsamında ilçe tarım müdürlüğü olarak Ticaret Borsası ile çalışmalar yaptıklarını, zararlıya karşı koordineli bir şekilde faaliyetler düzenlediklerini kaydetti. Erdoğan, “Meyvede yüzde 80 – 90’a kadar zarar veren Meyve üretimine olduğu kadar ihracatına da zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin önemi her geçen gün artmakta.

Ürün ve kalite kaybına neden olması nedeniyle ihracatı da olumsuz etkileyen zararlı, şeftali, kayısı, nektarin, erik ve narenciye gibi birçok ürünü tehdit ediyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” dedi. Toplantının ardından zararlıya karşı biyolojik mücadele kapsamında poşet dağıtımı ve kırsal dezavantajlı alanlar projesi basınçlı su tankeri dağıtım projesi kapsamından yararlanan üreticilere tankerleri verildi.