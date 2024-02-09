Akdeniz’deki balık bolluğu fiyatları düşürdü

Müjde DEMİR

Balık çeşitliliği açısından zengin denizlerden biri olan Akdeniz'de, sardalyanın kilo fiyatının 60 ile 70 TL arasında değiştiğini söyleyen Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, tezgahlarda sardalya, çupra, levrek, barbun, mezgit, kefal, istavrit gibi çeşitli balıkların yer aldığını ifade etti.

Pazarda ayrıca kalamar, karides, havyar gibi çeşitlerin de yer aldığını vurgulayan Polat, "Mevcut tarih itibarıyla en bol balık Mersin ve Akdeniz'in incisi sardalyadır. Karadeniz'de nasıl hamsi meşhur ise burada da sardalya meşhurdur.

Halkımızı omega-3 açısından en zengin balık çeşidi olan sardalya tüketmeye davet ediyoruz. Sardalyanın kilosu 60-70 lira arasında değişiyor. Geçen sene de bu fiyatlardaydı. Ama diğer balık çeşitlerimizde yüzde 15-20 artış yaşandı" diye konuştu. Diğer gıda ürünleriyle karşılaştırıldığında balık fiyatlarının ucuz olduğuna da değinen Polat, pazardaki balık fiyatları hakkında da bilgi verdi.

Vatandaşlara "ucuz balık tüketin" çağrısında bulunan Polat, "Deniz balıkçılığımız şu anda kültür balıkçılığından daha uygun ve ucuz. Çupra ve levrek kilogramı yaklaşık 200 liraya satılıyor. Hatta 190, 180 lira civarında da gidiyor. Sardalya 60, hamsi 70- 80, kefal 70-80, barbun 100 ve gümüş 100- 120 TL arasında satılıyor. Akdeniz'in genelinde havalar soğuduğu için balık çeşitliliğinde bolluk ve bereket var" dedi. Balık pazarında dere ve ırmaklarda yetişen yayın balığı bulunduğunu da vurgulayan Polat, yayın balığının kilogramını ise 100 liradan sattıklarını kaydetti.