AKİB'in temmuz ayı ihracatı 1,19 milyar $

Uzun süre yatay seyreden döviz kurlarının enflasyona paralel çizgiye yaklaşmasının ihracatçılara bir nebze nefes aldırdığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, ihracatçıların finansmana erişimi konusunda atılan adımların ve verilecek desteklerin hızla hayata geçirilmesinin yaşanan ihracat kayıplarının telafisini kolaylaştıracağını söyledi. Son dönemdeki ekonomi politikalarını da değerlendiren Onur Kılıçer, “Merkez Bankası, sadeleştirme adımları kapsamında ihracatın finansmanına yönelik adımlar attı.

Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılarak, günlük kullanım limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi. Ayrıca, reeskont kredisi kullanan firmalarımızın ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarına istisna getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, destekleyici düzenlemeyle, ihracatçılarımızın elde ettikleri kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranındaki indirimi 1 puandan 5 puana yükseltti.

Yakın zamanda Türk Eximbank'ın sermayesi, 6,8 milyar lira artırımla 20,6 milyar liraya çıkarıldı. Böylece Türk Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar liralık finansman kaynağı ihracatçılarımıza sunulacak. Bu düzenlemeleri ihracat hedeflerimize ulaşılması için doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz" dedi.

“Hububat ve bakliyatta yüzde 53’lük artış sağladık”

AKİB’in temmuz ayı ihracat performansını bağlı Birliklere göre değerlendiren Koordinatör Başkan R. Onur Kılıçer, şunları söyledi: “Yılın yedinci ayında en yüksek ihracat değerlerine kimya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir-çelik sektörlerinde ulaştık. Temmuz ayında en fazla ihracatı 361,5 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Temmuz ayında ihracat hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında artıran Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, 236 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 230,3 milyon dolar değer ile üçüncü oldu.”