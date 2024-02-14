Akıllı rekabet’ kârlılığı yüzde 25 artırıyor

Hamide HANGÜL

Türk mühendislerinin geliştirdiği yapay zeka otel programı Elektraweb’in, dünyanın 35 ülkesinde kullanıldığını söyleyen Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, “Turizm sektörü için geliştirilen Elektraweb, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada kullanılıyor.

İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Tayland gibi turizm öncü ülkelerinde de kullanılıyor” dedi. Ürettikleri yazılımlarla kullanıcıların finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmelerini sağlamayı, yönetime doğru analizlerle hızlı karar alma ve tam kontrol olanağı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Durukal, “Web teknolojileri ve yapay zeka, turizm işletmelerinin önünde büyük pencereler açıyor” dedi.

Maliyeti düşürüyor

Turizm sektöründe yapay zekada öne çıkan akıllı kontratlara da değinen Durukal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıllı kontratlar, kalan süreye, otel doluluğuna ve diğer otellerin o zamanki fiyatlarına göre fiyatları düşürerek veya arttırarak kârlılığı artırmak ve doluluğu yükseltmek için kullanılıyor.

Yield Management adıyla da bilinen bu yöntem sayesinde, bir otele en fazla kar sağlayacağı fiyatları en yüksek doluluğa ulaşacak şekilde optimize ediyor. Şayet yapay zeka olmasaydı, birkaç kişi sürekli internette bir çok bilgiyi gözlemleyerek gelecek bir yılın her gününün fiyatını anında değiştirmesi gerekecekti.

Biz yapay zeka kullanan ve verimlilik yönetimi yapan otellerde karlılığın yüzde 20-25 oranında arttığını gözlemliyoruz.” Firmaları açısından 2023 yılının çok verimli geçtiğini söyleyen Durukal, “Yılı döviz bazında yüzde 50 büyümeyle bitirdik. Web tarafında her yıl 1000 otel kullanıcılarımız arasına katılıyor. Bu gerçekten rekordur” dedi.

Kalifiye iş gücü en büyük ihtiyaç

Nilüfer Durukal, Türkiye’nin teknoloji üssü olabilecek bir ülke olduğunun altını çizdi. Durukal, “Kalifiye iş gücü, bizce sektörün en büyük ihtiyacı. Dijitalleşme sadece bilgisayar veya robotlaşma değil, dijital araçlar kullanarak üretilen bilgiyi anlamlı verilere dönüştürmektir. Burada özel sektöre de iş düşüyor. Etkin staj ve insan kaynağı yönetimi ile gençler sistemin içine dahil edilebilmeli” dedi.