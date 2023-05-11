Akyürek: Seçilmemiz halinde, gelecek vaat eden fikirlere açık bir yönetim olacağız

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Akyürek, toplantıda mevcut MTOSB yönetiminin özellikle son 4 yıl içerisindeki çalışmalarını eleştirerek, yönetime geldikleri takdirde gerçekleştirecekleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Mersin -Tarsus OSB’de tespit ettikleri eksik ve yanlış uygulamalar hakkında konuşan Gökmen Akyürek “MTOSB otoban bağlantı yolunun yapımında plansız hareket edildi. OSB’de çalışanların yüzde 90’ının Mersin’den geleceği düşünülmeyerek bu yol Tarsus’ta açıldı. Ara ve ana yollara kavuşamayan sanayicimiz ve çalışanlarımız mağdur oldu. Bu durumda 250 sanayicimizin 30 kilometrelik yolu fazladan gitmesine sebep oldu.

Geldiğimiz noktada Mersin ve sanayicilerimiz zarar gördü. OSB’ye bu konuda en büyük desteği verebilecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler, 4 yıl boyunca dargınlık seviyesinde tutuldu. Büyükşehir Belediye Başkanının müteşebbis heyet toplantılarına katılımı sağlanamadı. Diğer eksikliklere değinecek olursak, OSB ye ait tır kantarı ve gümrükleme sahası yapılamadı, Antrepo kurulmadı” dedi.

“Boş arsalar 35 yıllığına bir firmaya tahsis edildi”

OSB içerisindeki arsa tahsisinde ayrımcılık yapılarak sanayicilerin bu anlamda mağdur edildiğini iddia eden Akyürek, “Arsa tahsisinde ayrıcalık, yönetimde bulunan kişilere sağlandı.

15 yıl boyunca arsa tahsislerinde şeffaflık ilkesine bağlı kalınmadı. Ortak, yeşil, sağlık koruma bantları gibi boş alanların tamamı hiçbir sanayiciye sorulup oy çokluğuna bakılmadan, diğer firmaların ihtiyaçları göz ardı edilerek, tek bir firmaya bedelsiz tahsis edildi. Yaklaşık 450 dönümlük arazi, 35 yıllığına bir firmanın kullanımına sunuldu.

Sanayiciler güneş enerjisi paneli koyacak yer bulamazken, söz konusu alanda kurulan GES’le üretilen enerji, OSB üzerinden geçirilmedi ve buna ilişkin genel üretici lisansı alınmadı. Otoprodüktör sanayi bölgesi olma şansını kaybettik. Bundan kaynaklı her ay farklı fatura ödemeye mahkum edilerek diğer OSB’lerden alınan enerjiye bağımlı kılındık.”

“Enerji üreten lisanslı sanayi bölgesi olacağız”

Yönetime geldikleri takdirde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Gökmen Akyürek, “Ortak enerji havuzunu kullanıma sunacağız. Boş alanlarda güneş ve alternatif enerji santralleri kurarak kooperatif sistemi sayesinde enerji üreten lisanslı sanayi bölgesi olacağız.

Böylelikle herkesin ortak kullanımda enerji havuzu oluşturarak elektrik faturalarını yaklaşık yüzde 50’nin altına düşüreceğiz. Sanayicilerimizin birçoğu suya bağımlı olarak üretim yapıyor. Ancak tek bir su kaynağımız bulunuyor. Dışarıdan ikinci bir alternatif su kaynağını getireceğiz” dedi.

Akyürek, yönetime geldikleri takdirde, bölgenin sanayi merkezi kimliğinin yanı sıra bir yaşam alanı yaratacak projeleri hakkında da şu bilgileri verdi, “Sanayicilerimizin faydalanabileceği birçok sosyal donatı hizmete alınacak ve bölge 7/24 canlı bir organizma gibi faaliyet gösterecek. OSB’nin kaynaklarını sanayiciye aktararak bu hareketliliğe katkı sağlayacağız.

Peyzaj düzenlemelerini elden geçireceğiz. Bünyemizde ziraat birimi oluşturacağız. Çalışanlar için otopark hizmeti vereceğimiz alanlar tasarlayacağız. Butik otel projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirecek ve banka şubeleri açacağız. Uluslararası kargo firmalarına yer tahsisi yapacağız. Dijital iş bulma platformları ile görüşerek, kalifiye eleman bulmayı kolaylaştıracağız” dedi.