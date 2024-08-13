Alarko’dan Kazakistan’a sera kompleksi yatırımı
Faaliyet gösterdiği alanlarda dünyada ilk üçe girme hedefiyle yatırımlarını planladığını açıklayan Alarko Şirketler Topluluğu, Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki sera kompleksinin temelini attı. Topluluğun CEO’su Ümit Nuri Yıldız, tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyledi.
Alarko Şirketler Topluluğu, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarından biri olarak tanımladığı tarım alanında gerçekleştirdiği yatırımlarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarım sektöründe faaliyet gösteren en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olmayı hedefleyen Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma törenini Kazakistan’ın Çimkent şehrinde gerçekleştirdi.
Kazakistan’daki faaliyetlerini TOO Alsera KZ çatısı altında yürütecek olan Alarko Tarım Grubu’nun modern seracılık şirketi Alsera’nın temel atma törenine Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu’nun yanı sıra Kazakistan Çimkent Valisi Gabit Abdimazhitovich Syzdykbekov ve çok sayıda davetli katıldı.
Yıllık 51 bin ton yaş meyve sebze üretim kapasiteli
Çimkent Valiliği tarafından tahsis edilen yaklaşık 2 bin 100 dönüm büyüklüğündeki bir arazi üzerinde konumlanacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının büyüklüğünün 400 dönüm olacağı belirtildi. Açıklamada, “Yüksek teknoloji odağında hayata geçirilen akıllı tarım uygulamaları sayesinde yıllık 51 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesine sahip olacak sera, ilk etapta yaklaşık 1.750 kişiye istihdam sağlayacak. Kazakistan’da 2028 yılı itibarıyla 5 bin dönüm modern sera alanına ulaşmayı amaçlayan Alarko’nun Türkiye’deki yatırımlarıyla birlikte toplam sera yatırımı hedefi ise 2028’de 10 bin dönüme ulaşmak” denildi.
“Seracılıkta dünyanın sayılı oyuncularından biri olacağız”
TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma töreninde bir konuşan Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “Alarko olarak dönüşüm ve büyüme stratejimizi ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirleyerek geçtiğimiz yıl topraksız tarım ve seracılık alanına hızlı bir giriş yaptık.
Modern teknikler, dijital çözümler ve verimlilik artırıcı projelerle, tarım sektöründe seracılıktan kurutulmuş gıdaya, gübreden tohuma kadar 360 derece yer almayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’de tarım alanında hızla ve başarıyla ilerleyen yenilikçi yatırım modelimizi Kazakistan’a da taşıyarak yakın gelecekte Asya pazarında önemli bir yaş meyve ve sebze üreticisi konumuna ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Alsera Türkiye ve TOO Alsera KZ şirketlerimizle toplam 10 bin dönüm teknolojik seramızı hayata geçirdiğimizde, seracılık alanında dünyanın sayılı oyuncularından biri olacağız. Dünden bugüne güven esaslı iş birliklerimizle pek çok farklı proje hayata geçirme şansı bulduğumuz Kazakistan’da tarım yatırımlarımızla da fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
“Hedef, 2028’e kadar 1 milyar dolar yatırıma ulaşmak”
Tarımın doğası gereği dış koşullara bağlı bir faaliyet alanı olması nedeniyle verimli ve sürdürülebilir bir üretim için en son teknolojilerin kullanılmasının şart olduğunu dile getiren Alarko Tarım Genel Müdürü Melike Koçoğlu ise “Topraksız, teknolojik ve sağlıklı tarım faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik esaslarına ve yüksek verimliliğe dayalı bir model çerçevesinde kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
İhracat potansiyelinin ve kapasitesinin yüksek olduğu tarım sektöründe optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçlerimiz sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz.
Alarko Tarım Grubu olarak 2028’e kadar gerçekleştireceğimiz yurt içi ve yurt dışı yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz. Hedefimiz, sektörün dönüşümünde örnek teşkil edecek yüksek katma değerli, çevre ve doğayı önceliklendiren tarım ve gıda uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak” diye konuştu.