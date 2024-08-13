Alarko’dan Kazakistan’a sera kompleksi yatırımı

Alarko Şirketler Topluluğu, ekonomik ve sosyal kal­kınmanın temel taşların­dan biri olarak tanımladığı tarım alanında gerçekleştirdiği yatırım­larına bir yenisini eklediğini du­yurdu. Şirketten yapılan açıkla­maya göre, tarım sektöründe faa­liyet gösteren en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olmayı he­defleyen Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma törenini Ka­zakistan’ın Çimkent şehrinde gerçekleştirdi.

Kazakistan’daki faaliyetlerini TOO Alsera KZ ça­tısı altında yürütecek olan Alarko Tarım Grubu’nun modern sera­cılık şirketi Alsera’nın temel at­ma törenine Alarko Şirketler Top­luluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Mü­dürü Melike Koçoğlu’nun yanı sı­ra Kazakistan Çimkent Valisi Ga­bit Abdimazhitovich Syzdykbe­kov ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıllık 51 bin ton yaş meyve sebze üretim kapasiteli

Çimkent Valiliği tarafından tahsis edilen yaklaşık 2 bin 100 dönüm büyüklüğündeki bir ara­zi üzerinde konumlanacak olan TOO Alsera KZ sera komplek­sinin ilk etabının büyüklüğü­nün 400 dönüm olacağı belir­tildi. Açıklamada, “Yüksek tek­noloji odağında hayata geçirilen akıllı tarım uygulamaları saye­sinde yıllık 51 bin ton yaş mey­ve ve sebze üretim kapasitesine sahip olacak sera, ilk etapta yak­laşık 1.750 kişiye istihdam sağ­layacak. Kazakistan’da 2028 yılı itibarıyla 5 bin dönüm modern sera alanına ulaşmayı amaçla­yan Alarko’nun Türkiye’deki ya­tırımlarıyla birlikte toplam se­ra yatırımı hedefi ise 2028’de 10 bin dönüme ulaşmak” denildi.

“Seracılıkta dünyanın sayılı oyuncularından biri olacağız”

TOO Alsera KZ sera komplek­sinin ilk etabının temel atma tö­reninde bir konuşan Alarko Şir­ketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “Alarko olarak dönü­şüm ve büyüme stratejimizi ülke­mizin ve dünyanın sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirleyerek geçtiğimiz yıl topraksız tarım ve seracılık ala­nına hızlı bir giriş yaptık.

Modern teknikler, dijital çözümler ve ve­rimlilik artırıcı projelerle, tarım sektöründe seracılıktan kurutul­muş gıdaya, gübreden tohuma ka­dar 360 derece yer almayı hedef­liyoruz. Bugün Türkiye’de tarım alanında hızla ve başarıyla ilerle­yen yenilikçi yatırım modelimizi Kazakistan’a da taşıyarak yakın gelecekte Asya pazarında önem­li bir yaş meyve ve sebze üreti­cisi konumuna ulaşacak olma­nın mutluluğunu yaşıyoruz.

Al­sera Türkiye ve TOO Alsera KZ şirketlerimizle toplam 10 bin dö­nüm teknolojik seramızı hayata geçirdiğimizde, seracılık alanın­da dünyanın sayılı oyuncuların­dan biri olacağız. Dünden bugüne güven esaslı iş birliklerimizle pek çok farklı proje hayata geçirme şansı bulduğumuz Kazakistan’da tarım yatırımlarımızla da fark ya­ratmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hedef, 2028’e kadar 1 milyar dolar yatırıma ulaşmak”

Tarımın doğası gereği dış koşullara bağlı bir faaliyet alanı olması nedeniyle verimli ve sürdürülebilir bir üretim için en son teknolojilerin kullanılmasının şart olduğunu dile getiren Alarko Tarım Genel Müdürü Melike Koçoğlu ise “Topraksız, teknolojik ve sağlıklı tarım faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik esaslarına ve yüksek verimliliğe dayalı bir model çerçevesinde kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

İhracat potansiyelinin ve kapasitesinin yüksek olduğu tarım sektöründe optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçlerimiz sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz.

Alarko Tarım Grubu olarak 2028’e kadar gerçekleştireceğimiz yurt içi ve yurt dışı yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz. Hedefimiz, sektörün dönüşümünde örnek teşkil edecek yüksek katma değerli, çevre ve doğayı önceliklendiren tarım ve gıda uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak” diye konuştu.